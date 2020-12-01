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ÇÜ'den 8 bilim insanı, en başarılılar listesinde

Çukurova Üniversitesi'nden 8 bilim insanının, Stanford Üniversitesi koordinasyonuyla yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen çalışma sonucunda 'Dünyanın En Başarılı Bilim İnsanları' listesinde yer aldığı bildirildi. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özoğul, gıda bilimi dalında 477'nci sırada yer aldı. Prof. Dr. Fatih Özoğul, ilk 100'e girmeyi planladığını belirterek, başarının tesadüf olmadığını kaydetti. Prof. Dr. Fatih Özoğul, yaptıkları araştırma ve çalışmaların boşuna olmadığını görmenin kendisini sevindirdiğini belirtti.
 01 Aralık 2020 23:01
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ÇÜ'den 8 bilim insanı, en başarılılar listesinde

Stanford Üniversitesi'nden Dr. John PA Loannidis tarafından yönetilen bir araştırma ekibince yayınlanan, standart atıf göstergeleri temelinde 8 milyon araştırma görevlisinin içerisinden dünyanın en iyi 159 bin 684 bilim insanını kapsayan yüzde 2'lik bir veri tabanı oluşturuldu. Bu veri tabanına Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Üner Tan, Prof. Dr. Fatih Özoğul, Prof. Dr. Hakan Özkan, Prof. Dr. Mustafa Canlı, Prof. Dr. Gülfeza Kardaş, Prof. Dr. İlyas Eker, Prof. Dr. Mehmet Bilgili ve Prof. Dr. Oktay Bayat sıralamaya girdi.

'10 YIL İÇERİSİNDE İLK 100'E GİRMEYİ HEDEFLİYORUM'

Yapılan sıralama bilim insanlarının atıf sayıları, H-indeks değerleri, ortak yazarlıkları ve kariyer boyu etki faktörlerine bağlı olarak hesaplandı. Çalışmada bu göstergeler kullanılarak bilim insanları, 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sınıflandırıldı. Gıda bölümünde 477'nci sırada yer alan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özoğul, 2002 yılında burslu olarak gittiği İngiltere'den yüksek lisans ve doktorasını yaptıktan sonra Türkiye'ye döndüğünü ve 18 yıldır Çukurova Üniversitesi'nde görev yaptığını söyledi. Prof. Dr. Özoğul, 18 yıl içerisinde 130 dan fazla makale yazdığını belirterek, 10 yıl içerisinde ilk 100'e girmeyi hedeflediğini belirtti.

Yazılan makale sayılarının önemli olmadığını, yapılan çalışmaların uluslararası bilim adamları tarafından ne kadar kullanıldığının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özoğul, "Şu anda yayımlamış olduğumuz uluslararası bir yayınımız diğer bilim adamları tarafından çok fazla atıf alıyor. Bu çalışmalar bizi ön plana çıkartıyor" dedi.

'BU BAŞARI TESADÜF DEĞİL'

Stanford Üniversitesi'nin görevlilerince makale sayısı, makalelerin aldığı atıf sayısı, H-indeks değeri ve uluslararası iş birliğiyle yapılan makaleler kategorisinde değerlendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Özoğul, "Yaklaşık 8 milyon araştırma görevlisini sınıflandırarak yüzde 2'lik dilimi seçiyorlar. Çukurova Üniversitesi'nden 8 hocamız bu sıralamaya girdi. Ben ise gıda bilimleri alanında 477'nci sıraya girdim. Bu tesadüf bir başarı değil. Çünkü bizim projelerimiz uluslararası yayınlanıyor. İtalya, İspanya, Hırvatistan, Romanya, Polonya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Malezya gibi ülkelerle birlikte yapmış olduğumuz araştırmaların ve makalelerimizin fazla olmasından dolayı bu sıralamaya girdiğimizi düşünüyoruz. Burada gördük ki yaptığımız araştırma ve çalışmalar boşuna değilmiş. Diğer üniversitelerimizde de birçok hocamız sıralamaya girdiği için çok mutluyum" diye konuştu.
DHA
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