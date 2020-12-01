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Dr. Toker: Ev oturmaları ve çay partilerinden kaçının

Kayseri'de Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, koronavirüs salgınında vaka artışının nedeninin, insanların kapalı ortamlara girmesi olduğunu belirterek, "Kış aylarında ev oturmalarından ve çay partilerinden kaçınmak gerekir" dedi.
 01 Aralık 2020 23:05
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Dr. Toker: Ev oturmaları ve çay partilerinden kaçının

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, DHA'ya yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında 10 ayı geride bıraktıklarını bildirdi. Yaz aylarında insanların açık havada olmasıyla vaka sayısının düştüğüne dikkat çeken Toker, "Özellikle son 1 ayda Türkiye genelinde ciddi bir vaka sayısında artış mevcut. Bunun sebebi ise havaların soğumasıyla beraber insanların kapalı ortamda bulunmalarından kaynaklıdır. İnsanlar, temaslarını veya mesafelerini çok fazla ayarlamıyorlar. Bu nedenle vaka sayıların arttığını düşünüyorum" dedi.

'C VİTAMİNİ HER ZAMAN ÖNERİYORUZ'

Gribal enfeksiyonla koronavirüsün karıştırıldığını vurgulayan Dr. Toker, "Kışın gelmesiyle birlikte beraberinde gribal enfeksiyon, nezle veya buna benzer semptomlar da başladı. Bu da hastalığın karışmasına neden oluyor. Çünkü koronavirüste ön planda olan solunumsal semptomları bekliyoruz. Bu nedenle başvuran sayısının arttığını söyleyebiliriz. Benim insanlardan öncelikle beklentim hastalığı ayırt edebilmeleri. Nezle veya grip tarzı semptomlarıyla daha ilerisi olan nefes darlığı, ateş, öksürük gibi semptomları ayırt edebilmeleridir" diye konuştu.

Dr. Toker, koronavirüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli olduğu belirterek, "İnsanların bağışıklık sistemlerini motive etmeleri gerekiyor. Kendilerini yormamaları, oldukça sağlıklı beslenmeleri ve mümkün olduğunca düzenli uyumaları gerekiyor. Meyve ve sebzeden C vitamini her zaman öneriyoruz. Bağışıklık sistemi güçlü olursa hastalığa yakalansalar da hafif atlatıyorlar" dedi.

'KISITLAMALARA UYULMALI'

Dr. Toker, toplumun sosyalleşmeyi sevdiğini de belirterek, "Koronavirüste vaka artışının nedeni insanların havalarını soğumasıyla kapalı ortamlara çok gitmeleridir. Kış aylarında ev oturmalarından ve çay partilerinden kaçınmak gerekir. Aslında insanlar bilinçlendi ama maalesef bu tür temaslar mevcut. Kısıtlamalara insanlar uymalıdır. İnsanlar sokağa çıkamıyor olabilirler ama bunu apartman içerisinde komşularıyla etkinlik haline getirmemeliler. Zor bir kış bizi bekliyor. Önümüzdeki 3 ay koronavirüs konusunda yoğun bir durumla karşılaşacağız. Tüm dünyada bu durum böyle sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. O yüzden kısıtlamalara ve önerilere mutlaka uymaları gerekiyor" diye konuştu.
DHA
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