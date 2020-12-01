İBB'den 'suikast' açıklaması
|01 Aralık 2020 23:53
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" denilmişti.
İBB'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, yaptığı açıklamada "23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir" ifadelerini kullandı.
EGM'den İmamoğlu'na suikast iddialarına ilişkin açıklama
23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır.Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 1, 2020
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