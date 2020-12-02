Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik
|02 Aralık 2020 03:15
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YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Lisans başvurularının incelenmesi ve lisans kapsamında kalan hizmetler için ödenecek ücret ile lisans bedeli, depo teminat miktarı ve asgari sigorta bedelinin belirlenmesi amacıyla İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan beş asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eden Komisyon oluşturulur. Komisyonun oluşturulmasına ilişkin Bakanlık Olurunda Komisyona başkanlık yapacak üye de belirtilir."
"(6) Komisyonun sekretarya hizmetleri İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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