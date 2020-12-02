1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 02 Aralık 2020 03:17
+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik
YÖNETMELİK Milli Eğitim Bakanlığından: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-8 ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Normalleşme desteği 30 Haziran'a kadar uzatıldı'
02 Aralık 2020 03:39		 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
02 Aralık 2020 03:20
Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik
02 Aralık 2020 03:15		 2 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
02 Aralık 2020 00:01
İBB'den 'suikast' açıklaması
01 Aralık 2020 23:53		 AK Parti Menemen'deki seçim sonucuna itiraz edecek
01 Aralık 2020 23:50
Bakan Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi
01 Aralık 2020 23:26		 EGM'den İmamoğlu'na suikast iddialarına ilişkin açıklama
01 Aralık 2020 22:12
Metro İstanbul'dan sefer saati düzenlemesi
01 Aralık 2020 21:22		 NATO, Türkiye ile Yunanistan arasındaki mekanizmayı güçlendirmek istiyor
01 Aralık 2020 21:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:39 - 'Normalleşme desteği 30 Haziran'a kadar uzatıldı'03:20 - Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik03:17 - Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik03:15 - Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik00:01 - 2 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:53 - İBB'den 'suikast' açıklaması
23:50 - AK Parti Menemen'deki seçim sonucuna itiraz edecek23:26 - Bakan Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi23:23 - 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde KBÜ'den iki isim23:05 - Dr. Toker: Ev oturmaları ve çay partilerinden kaçının23:03 - Çanakkale'de 2 bin yıllık Gladyatör Rölyefi ele geçirildi23:01 - ÇÜ'den 8 bilim insanı, en başarılılar listesinde
22:59 - Mühendis müteahhitliği bıraktı, hayvan çiftliği kurdu22:58 - Ankara il sağlık müdürü 112 merkezini ziyaret etti22:57 - Temizlik işçisi, bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etti22:55 - Türk gemisine arama soruşturmasında FETÖ incelemesi22:54 - Darülaceze'de 'kapalı' 9 ay
22:50 - Ünlü oyuncu Erdoğan'a hakaretten hakim karşısına çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
'Normalleşme desteği 30 Haziran'a kadar uzatıldı'
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
paypal 1
prof.dr.engin arık 2
sosyal yardımı 15 den 2 ye düşürmesi 4
az bilenin çok konuşması 3
yeni normal 3
Blockchain 1
tayfa 1
28.11.2020 ç.rizesporvs galatasaray maçı 1
hayalet şehir 1
Böğürtlen 2
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 10 İşçi Alacak
Konya Koski 16 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 8 İşçi Alacak
İzmir İzelman 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam