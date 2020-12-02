1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki hafta önce hafta sonu kısıtlamalarıyla başlayan düzenleme şimdiden acil servislere nefes aldırdı. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Başar Cander, "Tedbirler vaka sayılarının düşmesine yardım etti. Hafta sonu kısıtlamaları acillerdeki yoğunlukları azaltacak. Özellikle gece yoğun olan metropoller için kısıtlama çok iyi oldu. Kısıtlamalarla virüs belini kıracağız" dedi
 02 Aralık 2020 06:15
+Aa- Yazdır
Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı

Vaka sayılarının artışa geçmesi kısıtlamaların genişletilmesini de beraberinde getirdi. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, yeni kararlarla birlikte acillerdeki yoğunluğun azalacağını söyledi. Cander, "Pandemilerin kendilerine has dalgalanma özellikleri var. 15 gün önce acillerde kaos oldu. Yoğun bakımlarda, acillerde uzun kuyruk fotoğrafları yansıdı. Artan vefat ve ağır hasta sayılarıyla tedbir almak zorundaydık. On gün önceki tedbirler vaka sayılarının düşmesine yardım etti ama karışıklığa da neden oldu. Tamam mekanları kapatıyorduk, ama insanlar açık havalara akın etti. Son bir haftadır kırılma ve vaka sayılarının yatay düzeyde ilerlediğini görüyoruz. Hafta sonu kısıtlamaları acillerdeki yoğunlukları azaltacak. Bu tedbirlerin iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Kısıtlamalarla virüs belini kıracağız" dedi.

'EVDE GÖRÜŞELİM' DERSENİZ SONUÇ ALAMAYIZ

Tedbirlerin vatandaşların hayatına dokunması gerektiğinin altını çizen Cander, "Mart ayında aldığımız kısıtlamaların sonunda başarılı olunca Nisan, Mayıs gibi normalleşmeye başladık. Ancak normalleşmede iyi bir tablo çizemedik. Neden böyle oluyor? Hayatımıza dokunmazsa olayın önemini anlayamıyoruz. Kısıtlamalar herkese biraz dokunacak, böyle olunca olayın daha ciddi boyutlarda olduğunu anlıyoruz. Cander sözlerine şöyle devam etti: "Bu dönemin Mart ayına göre daha olumsuz bir tarafı var. Kapalı alanı kullanma oranımız çok arttı. Havaların soğumasıyla kışın başlangıcındayız. Ocak ayı her zaman hastalıkların pik yapma zamanıdır. Ev ziyaretleri sokağa çıkamıyorum diye 'evde görüşelim' derseniz bu işin içinden çıkamazsınız. Özellikle gece yoğun olan metropoller için kısıtlama çok iyi oldu. Esnek mesai çok önemli. Hafta sonu bizim için çok değerli. Bunlar en çok virüsle mücadelenin başında geliyor."

Ayşe Mine Alioğlu

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bazı bölgelerde yağış tahmin ediliyor - Haritalı
02 Aralık 2020 06:30		 Dr. Toker: Ev oturmaları ve çay partilerinden kaçının
01 Aralık 2020 23:05
Mühendis müteahhitliği bıraktı, hayvan çiftliği kurdu
01 Aralık 2020 22:59		 Temizlik işçisi, bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etti
01 Aralık 2020 22:57
Darülaceze'de 'kapalı' 9 ay
01 Aralık 2020 22:54		 'İşten yeni çıktım' bahanesi işe yaramadı: Ceza yediler
01 Aralık 2020 22:45
Bir İl Sağlık Müdürü'nün daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
01 Aralık 2020 22:19		 CHP Genel Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandı
01 Aralık 2020 21:26
'Covid-19'da ilaç kullanılmaması ölüme götürebilir'
01 Aralık 2020 21:13		 Şehit askerimizin kimliği belli oldu
01 Aralık 2020 20:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:20 - Oruç Reis'in dönmesiyle birlikte gergin açıklamalar son buldu07:10 - İş yerleri 'yokuş kalkış desteği' bekliyor07:05 - Çapa'nın 'özel maddeli' yemek ihalesinde soru işaretleri06:50 - Denizdeki haydutluğa FETÖ incelemesi06:40 - CHP'deki taciz mağdurları artıyor06:30 - Bazı bölgelerde yağış tahmin ediliyor - Haritalı
06:15 - Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı06:09 - İstanbul'da kısıtlama sonrası hareketlilik başladı03:39 - 'Normalleşme desteği 30 Haziran'a kadar uzatıldı'03:20 - Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik03:17 - Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik03:15 - Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik
00:01 - 2 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları23:53 - İBB'den 'suikast' açıklaması23:50 - AK Parti Menemen'deki seçim sonucuna itiraz edecek23:26 - Bakan Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi23:23 - 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde KBÜ'den iki isim
23:05 - Dr. Toker: Ev oturmaları ve çay partilerinden kaçının
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı
2 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
'Normalleşme desteği 30 Haziran'a kadar uzatıldı'
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik
CHP'deki taciz mağdurları artıyor
Çapa'nın 'özel maddeli' yemek ihalesinde soru işaretleri
Denizdeki haydutluğa FETÖ incelemesi
İstanbul'da kısıtlama sonrası hareketlilik başladı
Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik
Oruç Reis'in dönmesiyle birlikte gergin açıklamalar son buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bilim kurulu karar mercii değildir 1
Google Earth 1
masterchef uğur'un diskalifiye edilmesi 7
alassane plea 1
tayfa 1
e-ticaret 2
youtube'da tepki videoları çekmek 2
walter Mitty'nin gizli yaşamı 1
muhafazakar otel 2
50 milyon aşının uygulanacak olması 1
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 10 İşçi Alacak
Konya Koski 16 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 8 İşçi Alacak
İzmir İzelman 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam