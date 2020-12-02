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Çapa'nın 'özel maddeli' yemek ihalesinde soru işaretleri

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, kamuoyunda bilinen adıyla Çapa Hastanesi 24 aylık yemek ihalesine çıktı. 'Koronavirüs tedbirleri' başlığı altında özel markalı ilaçlama anlaşmasından, üretim zincirine herhangi bir etkisi olmayan sertifika belgelelerinin talep edildiği ihalede rakam, öncekilere kıyasla neredeyse ikiye katlandı. Pazarlık aşamasındaki dosya, pek çok soru işaretini beraberinde getirdi.
 02 Aralık 2020 07:05
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Çapa'nın 'özel maddeli' yemek ihalesinde soru işaretleri

Her gün binlerce vatandaşın tedavi için akın ettiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, diğer adıyla Çapa Hastanesi hizmet alımı için ihaleye çıktı. 10 Kasım 2020 tarihli 24 aylığına yemek alım işini öngören ihale, katılımcı firmalardan talep edilen şartlarla şikayet konusu oldu.

Bunun üzerine İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü zeyilnamede birtakım değişikliklere gitse de, şikayetlere konu olan maddeler hala yürürlükte.

Maddelerin başlığı 'koronavirüs tedbirleri'

İhaleye katılmak isteyen şirketlerden, 'koronavirüs tedbirleri' başlığı altında özetle şu şartları karşılamaları istendi:

Avrupa Yakası'nda tesis...

Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde bulunan Yemek Üretim yerlerinde üretimi engelleyecek koşulların oluşması durumunda hizmetin aksatılmaması kapsamında; isteklinin İstanbul Avrupa Yakası içerisinde (üretim noktasına uzak olmaması gerekçesiyle) kendisine ait TSE 13075 Gıda Taşıma Araçlarının Hizmet Yeterlilik Belgesi ve en az 5000 kişilik yemek üretimi kapasite raporu bulunan yemek üretim tesisi bulunacaktır.

3 çeşit yemek raporu...

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinden son 1 yıl içerisinde alınmış en az 3 çeşit yemeğin Muayene ve Analiz Raporunu teklifleri ile birlikte sunacaktır.

Ruhsata sahip ilaçlama şirketiyle sözleşme...

T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı, CE sertifikasına sahip ISO 9001:2000 ve ISO 14001:2004 kalite yönetim sistemi şartlarını taşıyan, Uluslararası geçerli olan kalite sistemleri belgesi Control Union Sertifikasına ve CTGB Bitki Koruma ve Ürünleri ve Biyosit Yetkilendirme Kurulu (College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) ruhsatına sahip ilaçlama şirketi ile olan sözleşmesini ve şirket belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaktır.

Zarar 19 milyon TL

Söz konusu şartlar nedeniyle pek çok firmanın saf dışı kaldığı ihalede rakam 7 aylık pazarlık sonucu 2.391.151 TL/ay seviyesine ulaştı. Piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 50 fazlasına çıkan rakamın anlaşmayla sonuçlanması halinde, kurumun 24 aylık zararı 19 milyon TL'yi buluyor.
Yeni Şafak
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