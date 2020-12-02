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Denizdeki haydutluğa FETÖ incelemesi

Türk bayraklı "Roseline-A" isimli geminin, Türkiye tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı şekilde açık denizde durdurulup aranması sebebiyle başlatılan soruşturmada önemli detaylara ulaşıldı
 02 Aralık 2020 06:50
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Denizdeki haydutluğa FETÖ incelemesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili hem Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hem de Milli Savunma Bakanlığına yazı yazdı. Başsavcılık, Emniyet'e yazdığı yazıda, FETÖ'nün örgüt elemanlarının sosyal medyadan bu olay öncesi ve sonrasında yaptıkları paylaşımların tespit edilmesini istedi. Yazıda, Türk gemilerinin Libya'ya silah taşıdığı yalanını savunan paylaşımlar yapan FETÖ'cülerin tek tek bulunması gerektiği ifade edildi. Yine, FETÖ'cülerin yanı sıra, Türk gemisiyle ilgili aynı paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesaplarının da incelenmesi için talimat verildi. Soruşturmada Türkiye'yi uluslararası anlamda zor durumda bırakmak isteyen sadece FETÖ'cülerin değil, bu işin ucunda kim varsa herkesin tespit edileceği aktarıldı. Ayrıca, bu sosyal medya hesaplarının çoğunun yurt dışı kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.

GEMİDEKİ ASKERLERİN İFADESİ ALINACAK

Başsavcılığın Milli Savunma Bakanlığına gönderdiği yazıda da gemide kimlerin bulunduğu, bu aramayı kimlerin yaptığı ve bu sırada nelerin yaşandığının kapsamlı olarak anlatılması istendi. Soruşturmada, önümüzdeki dönemde, gemide bulunan askerlerin ifadelerine başvurulabileceği ifade edildi.

ULUSLARARASI DAVA AÇILACAK

Soruşturmayla ilgili nasıl bir sürecin izleneceği de gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Başsavcılık şüphelileri tespit etmesinin ardından soruşturmayla ilgili bir fezleke hazırlayıp Adalet Bakanlığına gönderecek. Bakanlığın izin vermesi durumunda soruşturma düğmesine basılacak. Türkiye'de tespit edilen şüpheliler varsa gözaltına alınacak. Soruşturmada Alman firkateyninde bulunan İtalyan Özel Kuvvetlerinde görevli askerlerin yargılanmasıyla ilgili de uluslararası adli yardımlaşma talebinde bulunulacak. Gemide arama yapanlarla ilgili uluslararası davalar açılacak.

Ebru Karatosun

Türkiye
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