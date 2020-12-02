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Bazı bölgelerde yağış tahmin ediliyor - Haritalı

Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
 02 Aralık 2020 06:30
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Bazı bölgelerde yağış tahmin ediliyor - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
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