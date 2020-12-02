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Oruç Reis'in dönmesiyle birlikte gergin açıklamalar son buldu

Oruç Reis'in Demre sahasındaki faaliyetlerini tamamlayıp Antalya Limanı'na dönmesiyle birlikte Doğu Akdeniz üzerinden yapılan gergin açıklamalar, yerini olumlu mesajlara bıraktı. Konuya ilişkin ilk açıklama Almanya Başbakanı Angela Merkel'den geldi
 02 Aralık 2020 07:20
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Oruç Reis'in dönmesiyle birlikte gergin açıklamalar son buldu

Oruç Reis'in Demre sahasındaki faaliyetlerini tamamlayıp Antalya Limanı'na dönmesiyle birlikte Doğu Akdeniz üzerinden yapılan gergin açıklamalar, yerini olumlu mesajlara bıraktı. Konuya ilişkin ilk açıklama Almanya Başbakanı Angela Merkel'den geldi. Merkel, 10-11 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesi, "Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi, zirve öncesi iyi bir işaret" dedi.

Türkiye'nin çok sayıda mülteciyi barındırması nedeniyle saygıyı hak ettiğini, Türkiye'ye destek olmak gerektiğini belirten Merkel, Yunanistan ve Rum Kesimi'ne dayanışmasını ise yineledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise "Bu, gerginliği düşürmeye yardımcı olacaktır ve ayrıştırma konusunda da ilerleme sağlanmasını kolaylaştıracaktır" açıklamasında bulundu.

MARAŞ İÇİN KULİS YAPIYORLAR

Geminin limana dönmesiyle, Yunanistan'ın uzlaşma konusunda sunduğu en güçlü bahane ortadan kalkmış oldu. Ancak Doğu Akdeniz'de işbirliğine yanaşmayan Yunanistan ve Rum Kesimi, bu kez Kıbrıs'ta Maraş üzerinden gerilimi tırmandırmaya çalışıyor. Yunan ve Rum lobisinin, Maraş'ın açılması konusunu AB Liderler Zirvesi'nin gündemine oturtmaya çalıştığı belirtiliyor. Zirveden Türkiye'ye ekonomik ambargo kararı çıkması beklenmezken, Türkiye'nin dost Avrupa ülkeleriyle yürüttüğü yoğun diplomasinin bu konuda en önemli etken olduğuna işaret ediliyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak

Yeni Şafak
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