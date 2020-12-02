1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cuma namazı spor salonlarında da kılınabilecek

ERZURUM İl Hıfzıssıha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında camilerdeki yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla, belirlenen spor salonlarının cuma namazı için ibadete açılmasına karar verdi.
 02 Aralık 2020 07:47
+Aa- Yazdır
Cuma namazı spor salonlarında da kılınabilecek

Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıha Kurulu, Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi için bazı ek tedbir kararları aldı.

Bu kapsamda, kentte özel ve resmi olarak eğitim veren gündüzlü Kur'an kurslarının yıl sonuna kadar, yatılı Kur'an kurslarının ise 21 gün boyunca eğitimlerini uzaktan eğitim yoluyla sürdürmesi kararlaştırıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde değişen hava koşulları nedeniyle kapalı alanların kullanılması zorunluluğu oluştuğundan, camilerdeki yoğunluğun önüne geçilmesi için cuma namazlarında belirlenen spor salonlarının ibadete açılması kararı alındı.

İl ve ilçelerdeki camilerin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bazı okulların spor salonlarında cuma namazı kılınabilecek.

Toplantıda, kent genelindeki anaokulu ve anasınıflarının faaliyetlerine ara verilmesi de kararlaştırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı
02 Aralık 2020 09:03		 Balon balığı avcılığı teşviki Resmi Gazetede
02 Aralık 2020 08:44
O bebek koruma altına alındı
02 Aralık 2020 08:07		 Çapa'nın 'özel maddeli' yemek ihalesinde soru işaretleri
02 Aralık 2020 07:05
Ticaret Bakanlığı mesai genelgesini yayımladı
01 Aralık 2020 22:42		 Seyahat izin belgesi için kaymakamlıklara başvurular başladı
01 Aralık 2020 21:40
Adalet Bakanlığı mesai genelgesini yayımladı
01 Aralık 2020 21:03		 Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
01 Aralık 2020 21:00
Yasa dışı yayın yapan 137 internet sitesine erişim engellendi
01 Aralık 2020 18:21		 BİK Genel Müdürü: Cumartesi-Pazar gazeteler yayınlanmayabilir
01 Aralık 2020 17:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:42 - MEB: LGS ve YKS'de öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu09:37 - 'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'09:34 - HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti09:30 - Grip, virüs ve kanserden koruyor! Bu ara bol bol tüketin09:12 - Tekirdağ Milletvekili Aygun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı09:11 - Terör örgütü PKK'ya IKBY'de tasfiye
09:04 - Konyalı gençlerin güneş sistemini tartışması sosyal medya'da gündem oldu09:03 - Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı09:01 - Uzman öğretmen ödeneği emekli maaşına yansır mı?09:00 - CHP İstanbul örgütüyle ilgili taciz iddiası sayısı 5'e ulaştı09:00 - Kadir Şeker yeni cezaevine nakledildi08:54 - 26 bin kişi HIV pozitif
08:44 - Balon balığı avcılığı teşviki Resmi Gazetede08:42 - Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı var08:39 - Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem08:35 - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı08:27 - Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım
08:20 - Kayak sezonu hızlı başlangıç yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı
Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı
Eski sevgilisinden olan bebeği, yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
Kadir Şeker yeni cezaevine nakledildi
Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım
'Normalleşme desteği 30 Haziran'a kadar uzatıldı'
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik
26 bin kişi HIV pozitif
CHP İstanbul örgütüyle ilgili taciz iddiası sayısı 5'e ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sözlüğe yazarken müzik dinlemek 2
Blockchain 1
bitcoin 1
21.00-05.00 yasakları 1
hande sümertaş 1
zamanda yolculuk 3
serkan sarıkaya 8
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 5
selamün aleyküm aleyküm selam 1
Kapı doorwayetkisi 5
SON İLANLAR
Uzgörür Belediyesi Memur Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 10 İşçi Alacak
Konya Koski 16 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam