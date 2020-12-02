Cuma namazı spor salonlarında da kılınabilecek

Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıha Kurulu, Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi için bazı ek tedbir kararları aldı.

Bu kapsamda, kentte özel ve resmi olarak eğitim veren gündüzlü Kur'an kurslarının yıl sonuna kadar, yatılı Kur'an kurslarının ise 21 gün boyunca eğitimlerini uzaktan eğitim yoluyla sürdürmesi kararlaştırıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde değişen hava koşulları nedeniyle kapalı alanların kullanılması zorunluluğu oluştuğundan, camilerdeki yoğunluğun önüne geçilmesi için cuma namazlarında belirlenen spor salonlarının ibadete açılması kararı alındı.

İl ve ilçelerdeki camilerin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bazı okulların spor salonlarında cuma namazı kılınabilecek.

Toplantıda, kent genelindeki anaokulu ve anasınıflarının faaliyetlerine ara verilmesi de kararlaştırıldı.