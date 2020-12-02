AVM'ye girişlerde HES kodlu dönem
|02 Aralık 2020 08:00
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM'lere girişlerin HES koduyla olacağını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Dün ilk uygulaması yapıldı. Bugün ise tam uygulama başlıyor. HES kodu uygulaması bir süre önce Denizli, Zonguldak, Eskişehir'de valilik kararıyla uygulanmıştı. Artık bütün illerde uygulanacak. AVM'ye gelenler cep telefonundan HES kodunu gösterip girebilecek. Barkodla okutulacak. Cep telefonu olmayanlar da numarasını söyleyecek. Bu işlem en fazla 20 saniye sürüyor. Görevli koronalı ve temaslı kişinin AVM'ye girmesine izin vermeyecek. Bu AVM'de çalışanlar için de geçerli. Bu tarz uygulamaların yurtdışında Portekiz gibi ülkelerde olduğunu da görüyoruz."
Paket servis
Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek. Öte yandan restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar 10.00 - 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.
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