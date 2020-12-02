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Ev işçileri işsiz kalıyor

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (Evid-Sen) pandemi döneminde ev işçilerin yaşadıklarını anlattığı "Şiddet ve Korona Döneminde Çalışma İlişkileri" başlıklı bir rapor hazırladı.
 02 Aralık 2020 08:08
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Ev işçileri işsiz kalıyor

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya'dan 413 ev işçisi kadınla yapılan ankete katılan ev işçisi kadınların korona dönemini en ağır atlatan kesimlerden biri olduğu ortaya konuldu. 'Korona dönemi çalışma ilişkilerini nasıl etkiledi?' sorusuna, ev işçilerinin yüzde 56,8'i işten çıkarıldıkları yanıtını verdi. Ev işçilerinin yüzde 5,2'sinin ise ücretsiz izne çıkarıldığı görüldü. Ayrıca ilgili sorulara cevap veren ev işçilerinin yüzde 91,6'sı bu dönemde gelir kaybı yaşadı.

İşsizlikten korkuyorlar

Ev işçilerine yöneltilen sorulardan birisi de, 'Korona salgınında sürmekte olan ikinci dalga süresinde kendilerini en çok neyin kaygılandırdığı' oldu. Yüzde 93,4'ü bu soruya, işsiz kalmaktan korktukları yönünde cevap verdi. Virüs nedeniyle hastalanmaktan korktuklarını belirtenlerin oranının ise sadece yüzde 2,4 olduğu dikkat çekti.

Ev işçilerinin yüzde 77'si aile ve hane içinde aynı anda şiddet türlerinin hepsine (fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet) maruz kaldığını belirtti. Aile ve hane içinde aynı anda hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 80. Aile ve hane içinde ekonomik ve psikolojik şiddete aynı anda maruz kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 87.

Ev işçilerine aile ve hane içinde en sık hangi şiddet türüne maruz kaldıkları sorulduğunda yüzde 55,5'inin psikolojik şiddete maruz kaldığını belirttiği dikkat çekti. İlgili soruyu cevaplayan ev işçilerinin yüzde 15,1 ise aile ve hane içinde en sık maruz kaldığı şiddet türünün fiziksel şiddet olduğunu belirtti.

Aile ve hane içinde şiddete maruz kaldığını belirten ev işçilerinin yüzde 99,7'si işyerinde de şiddete maruz kaldığını söyledi.
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