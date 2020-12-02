Kayak sezonu hızlı başlangıç yaptı

Kayak otellerinde yeni sezon 4 Aralık itibarıyla başlıyor. Kar yağışı devam eden bölgeler dışında suni karlama sistemiyle de pistler hazırlanıyor. Mevcut durumda pandemi koşulları nedeniyle bir seyahat kısıtlaması oluşmazsa, bölgelerdeki tesislerde aralık/ocak döneminin yüzde 80-90 doluluklarla geçmesi bekleniyor. Seyahat kısıtlamasının olmadığı Ukrayna ve Rusya pazarlarından çok yüksek bir talep geldiği belirtilirken, iç piyasada da ilginin yüksek olduğu görülüyor. Erciyes, Palandöken, Kartalkaya, Uludağ, Ilgaz, Kartepe merkezleri kayak için öne çıkarken; uzaktan eğitim modelinin ise tatilin dönemlere yayılmasına imkan verdiği ifade ediliyor.

Otellerin tamamı açık olacak

Kayak/kış otellerindeki erken rezervasyon döneminin ardından artık tatil başlıyor. Gelinen süreci ve rezervasyon taleplerini otel yöneticileri değerlendiriyor. Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, ana pistlerde uygun kar kalınlığına ulaşmak için sistemi çalıştırdıklarını söyledi. İlerleyen dönemde pandemi koşullarından dolayı bir sıkıntı yaşanmazsa talebin çok iyi gittiğini anlatan Cıngı, "Hem iç, hem dış piyasa çok iyi gidiyor. Rezervasyonlar arttı. Özellikle yılbaşını kapsayan dönem için yer kalmadı. Hem dağ otelleri, hem de şehir otellerine rezervasyon yapılıyor. Ukrayna, Rusya ve Polonya pazarlarından charter uçuşlar planlandığı gibi haftalık olacak. Bölge otellerinin tamamı açık olacak. Uzaktan eğitim sistemi ise tatilin hafta içlerine de yayılmasına imkan verdi" diye konuştu.

Karla kaplanıyor

Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort Kartalkaya, Dorukkaya Ski & Mountain Resort Kartalkaya ve Kaya Uludağ otellerini çatısı altında bulunduran Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Kaya, pandemiye rağmen gelen taleplerin beklentilerinin üzerinde seyrettiğini söyledi. Otellerde özellikle üst düzey hijyen tedbirlerinin uygulandığına dikkat çeken Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yerli misafirlerimiz özellikle yurt dışı tatillerini de ertelemek zorunda kaldığı için sezon açılışı ile birlikte daha da yoğun bir ilgi olacağını ön görüyoruz. Özellikle Rusya, Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden kendi satış kanallarımız ve partner acentalarımız üzerinden talepler aldık. Kartalkaya ve Uludağ'da aralıklı olarak kar yağışı başladı. Ayrıca kar yağışının dışında Kartalkaya'da misafirlerimize kar garantili tatil imkanı sunuyoruz. 1.5 milyon metrekareye sahip pist alanımız kar makineleriyle donatılı durumda. Pistlerimizi yüksek kalitede kayak yapmaya elverişli kar ile kaplıyoruz."

Yüzde 100 dolu

Dedeman Palandöken & Dedeman Palandöken Ski Lodge Genel Müdürü Veli Tuzak, salgın nedeniyle bir seyahat kısıtlaması olmaması durumunda sezonun bölgede iyi geçeceğini öngördüklerini dile getirdi. Aldıkları talepler ile yüzde 80'e yakın doluluk görüldüğünü anlatan Tuzak, yılbaşı ve sömestir beklentilerinin ise yüzde 100 doluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nın da taleplerinin sürdürülebilirliğinde önemli etkileri olduğunu değerlendiren Tuzak, şunları söyledi:

"Avrupa'ya gidemeyecek kayak misafirleri, kış tatili tercihlerini ülke içinde kullanacaklar. Bu yıl pandemi nedeniyle ağırlık iç pazardan oluşacak olsa da özellikle Rus ve Ukrayna pazarlarından ciddi talepler almaya başladık. Bölgede kar yağışı geçen hafta başladı. Suni karlamayla birlikte pistlerimiz açıldı. Sezonun resmi açılışı ise 4 Aralık'ta yapılacak."

Güvenli spor

Kış tatiline çıkacakların salgın döneminde kayak yapmayı çok güvenli bulduğunu anlatan DAS 3917 Hotel Genel Müdürü Bora Kanber, Erciyes'teki otellerin ve imkanların güvenli turizm konusunda üst düzey tedbirlerle hareket ettiğini söyledi. Kanber, "Hem sosyal mesafe, hem kullanılan kıyafetler hijyen güvenini sağlıyor. Sezonun gayet iyi gideceğini görüyoruz. Yurt dışı pazarlamada turlar Erciyes ve Kapadokya ile planlandığı için bölge olarak daha şanslıyız. Bu yıl da Ukrayna ve Rusya pazarlarından gelen yüksek taleplerle sezonu açıyoruz" dedi.

'Seyahat için engel yok'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirlerin seyahate bir kısıtlama getirmediğini söyledi. Atmaca, "Seyahat biletiniz ve HES kodunuzu aldıktan sonra bir kısıtlama yok. Oteller içinde de donatı alanları konusunda bir yasak yok. Sadece restoranlara dışarıdan misafir kabul edilmiyor ve 22.00'dan sonra müzik yasak" dedi.