Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı var

HSK, 13 HAKİM VE SAVCI'YI DAHA İHRAÇ ETTİ Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, FETÖ bağlantıları tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturmaları yürütülen 13 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi. HSK, iki ay önce de 11 kişinin ihraç kararını imzalamıştı