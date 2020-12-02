26 bin kişi HIV pozitif
|02 Aralık 2020 08:54
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: 1 Ocak- 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla da 1461 HIV pozitif kişi ve 31 AIDS vakası olmak üzere toplam 1492 pozitif tespit edildi. Bildirimi yapılan vakaların yüzde 85.9'u erkek, yüzde 14.1'i ise kadın. Vakaların yüzde 13.9'u yabancı uyruklu. 2020 yılında bildirimi yapılan vakalardan 25-29 yaş grubunun, diğer yaş gruplarına göre daha fazla sayıda olduğu görülüyor. Bakanlığın açıklaması şöyle: "HIV doğrudan bağışıklık sistemine zarar veren bir virüs olup bu virüsü taşıyan insanlar "HIV pozitif" olarak adlandırılıyor.
HIV, vücut direncini azaltarak insanların kolayca hasta olmasına neden oluyor. AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) ise HIV virüsünün bağışıklık sistemini zayıflatmasından sonra ortaya çıkan hastalık hali."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'
02 Aralık 2020 09:37
|Grip, virüs ve kanserden koruyor! Bu ara bol bol tüketin
02 Aralık 2020 09:30
|Tekirdağ Milletvekili Aygun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
02 Aralık 2020 09:12
|Konyalı gençlerin güneş sistemini tartışması sosyal medya'da gündem oldu
02 Aralık 2020 09:04
|Kayak sezonu hızlı başlangıç yaptı
02 Aralık 2020 08:20
|Marmara fayına 'Pop Up' takip
02 Aralık 2020 08:05
|Bazı bölgelerde yağış tahmin ediliyor - Haritalı
02 Aralık 2020 06:30
|Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı
02 Aralık 2020 06:15
|Dr. Toker: Ev oturmaları ve çay partilerinden kaçının
01 Aralık 2020 23:05
|Mühendis müteahhitliği bıraktı, hayvan çiftliği kurdu
01 Aralık 2020 22:59