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Kadir Şeker yeni cezaevine nakledildi

Kadir Şeker, yaklaşık 10 aydır tutuklu kaldığı Konya E Tipi Cezaevi'nden nakledildiği Akşehir T Tipi Cezaevi'nde ilk ziyaretçi kabulünü yaptı. Kadir ile görüşen arkadaşı İzzet Şahin, Hürriyet'e "Eski günleri konuştuk. Konya'daki olaydan yarım saat önce de kütüphanede birlikte ders çalışmıştık. Son görüşmemiz oydu" diye konuştu
 02 Aralık 2020 09:00
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Kadir Şeker yeni cezaevine nakledildi

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Kadir Şeker, yaklaşık 10 aydır tutuklu kaldığı Konya E Tipi Cezaevi'nden nakledildiği Akşehir T Tipi Cezaevi'nde ilk ziyaretçi kabulünü yaptı. Kadir ile görüşen arkadaşı İzzet Şahin, Hürriyet'e "Eski günleri konuştuk. Konya'daki olaydan yarım saat önce de kütüphanede birlikte ders çalışmıştık. Son görüşmemiz oydu" diye konuştu.

Konya'da, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat günü, Ayşe Dırla adlı kadının parkta sözlü ve fiili şiddete maruz kaldığına şahit olmuş ve duruma müdahale etmişti. Çıkan arbedede Özgür Duran kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kadir Şeker ise tutuklandı. Yargılama neticesinde 'kasten adam öldürmek' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Başsavcılık bu karara 'üst sınırdan indirim yapılmalı' diyerek itiraz etti. Dosya istinafta.

'ESKİ GÜNLERİ KONUŞTUK'

Kadir Şeker, kararın ardından 10 aydır tutuklu kaldığı Konya E Tipi Cezaevi'nden Akşehir T Tipi Cezaevi'ne nakledildi. Burada ilk ziyaretçi kabulünü de yaptı. Kadir Şeker özellikle lise arkadaşı İzzet Şahin ile görüşmek istemişti. Annesinin yanında onun ismini de ziyaretçi listesine yazdırmıştı. Kadir ile görüşen lise arkadaşı İzzet Şahin yaptıkları görüşmeyi Hürriyet'e anlattı. Şahin şunları söyledi: "Kadir ile fen lisesinden beri arkadaşız. Konya'daki olaydan yarım saat önce de kütüphanede birlikte ders çalışmıştık. Son görüşmemiz oydu. Geçtiğimiz hafta tekrar görüşler açıldı. Görüşe gittim. Hasret giderdik. Yeni cezaevini anlattı.

Memnun ve rahat olduğunu söyledi. Yaklaşık yarım saat görüştük. Biraz annesi Zeliha teyze konuştu, biraz ben konuştum. Zeliha teyze duygusallaştı tabii, ağladı. Biz eski günleri konuştuk. Okuduğu kitaplardan bahsetti. Duygusallaştık biraz. 'Dostum hoş geldin, seni görmekten ne kadar mutlu oldum bilemezsin' dedi. Dışarda ne olup bittiğini sordu bana. Yakın arkadaşlarımızın durumunu sordu. Yine duygusal bir vedalaşma oldu ve ayrıldık."

'SAHTE DELİL ÜRETİYORLAR'

Öte yandan Kadir Şeker davasıyla bağlantılı yeni süreçler de yaşanmaya devam ediyor. Kadir'in parkta kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla, 1 kilo eroin ile yakalanarak tutuklandı. İfadesinde "Kadir Şeker aleyhinde ifade vermediğim için (parkta ölen) Özgür Duran'ın annesi beni ihbar etti" dedi. Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ise savcılığa 'Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, Kadir Şeker'i kiralık katil olarak tuttu ve oğlumu öldürttü. Çünkü oğlum uyuşturucu işi yapmalarına izin vermiyordu' diye dilekçe verdi. Bunun üzerine Kadir Şeker'in avukatı Emrah Daylan da Mübeyyen Güner ve oğlu Niyazi Remzi Duran'ın iftira attıklarını ve sahte delil oluşturduklarını belirterek dün suç duyurusunda bulundu.
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