Konyalı gençlerin güneş sistemini tartışması sosyal medya'da gündem oldu
|02 Aralık 2020 09:04
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Konya'nın Altınekin ilçesinde bir araya gelen gençlerin gerçekleştirdiği muhabbet sosyal medyada yankı uyandırdı. Gençlerin astronomiye olan ilgileri ve konuyu saygı çerçevesinde tartışmaları büyük beğeni topladı.
Videonun ardından sadece onların değil, izleyenlerin de kafası karıştı. Güneş sistemini keşfetmeye çalışırken Türkiye'yi neşelendiren gençlerin videosu sosyal medyada viral oldu.
Evreni anlama çabaları gülümsetti
Bir arkadaşları tarafından kaydedilen o tartışma başlangıçta astronomi ile ilgili değildi.
Videoyu izleyenlerin bir kısmı hallerine güldü, bir kısmı doğruyu arayışlarını takdir etti.
Onlara kitap gönderenler, evreni anlatmak için randevu isteyen öğretim görevlileri bile oldu. Hatta bazı öğretmenlerden canlı ders aldılar.
Furkan, Mehmet, Hüseyin, Nurullah, Murat ve Can, ne tarz olursa olsun tüm tepkilere teşekkür ediyor.
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