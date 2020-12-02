1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konyalı gençlerin güneş sistemini tartışması sosyal medya'da gündem oldu

Konya'da bir grup gencin güneş sistemine dair kendi aralarında tartıştıkları video günlerdir sosyal medyada dolaşıyor.
 02 Aralık 2020 09:04
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Konya'nın Altınekin ilçesinde bir araya gelen gençlerin gerçekleştirdiği muhabbet sosyal medyada yankı uyandırdı. Gençlerin astronomiye olan ilgileri ve konuyu saygı çerçevesinde tartışmaları büyük beğeni topladı.

Videonun ardından sadece onların değil, izleyenlerin de kafası karıştı. Güneş sistemini keşfetmeye çalışırken Türkiye'yi neşelendiren gençlerin videosu sosyal medyada viral oldu.

Evreni anlama çabaları gülümsetti

Bir arkadaşları tarafından kaydedilen o tartışma başlangıçta astronomi ile ilgili değildi.

Videoyu izleyenlerin bir kısmı hallerine güldü, bir kısmı doğruyu arayışlarını takdir etti.

Onlara kitap gönderenler, evreni anlatmak için randevu isteyen öğretim görevlileri bile oldu. Hatta bazı öğretmenlerden canlı ders aldılar.

Furkan, Mehmet, Hüseyin, Nurullah, Murat ve Can, ne tarz olursa olsun tüm tepkilere teşekkür ediyor.

TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'
02 Aralık 2020 09:37		 Grip, virüs ve kanserden koruyor! Bu ara bol bol tüketin
02 Aralık 2020 09:30
Tekirdağ Milletvekili Aygun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
02 Aralık 2020 09:12		 26 bin kişi HIV pozitif
02 Aralık 2020 08:54
Kayak sezonu hızlı başlangıç yaptı
02 Aralık 2020 08:20		 Marmara fayına 'Pop Up' takip
02 Aralık 2020 08:05
Bazı bölgelerde yağış tahmin ediliyor - Haritalı
02 Aralık 2020 06:30		 Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı
02 Aralık 2020 06:15
Dr. Toker: Ev oturmaları ve çay partilerinden kaçının
01 Aralık 2020 23:05		 Mühendis müteahhitliği bıraktı, hayvan çiftliği kurdu
01 Aralık 2020 22:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:45 - Güne başlarken döviz fiyatları09:42 - MEB: LGS ve YKS'de öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu09:37 - 'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'09:34 - HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti09:30 - Grip, virüs ve kanserden koruyor! Bu ara bol bol tüketin09:12 - Tekirdağ Milletvekili Aygun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
09:11 - Terör örgütü PKK'ya IKBY'de tasfiye09:04 - Konyalı gençlerin güneş sistemini tartışması sosyal medya'da gündem oldu09:03 - Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı09:01 - Uzman öğretmen ödeneği emekli maaşına yansır mı?09:00 - CHP İstanbul örgütüyle ilgili taciz iddiası sayısı 5'e ulaştı09:00 - Kadir Şeker yeni cezaevine nakledildi
08:54 - 26 bin kişi HIV pozitif08:44 - Balon balığı avcılığı teşviki Resmi Gazetede08:42 - Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı var08:39 - Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem08:35 - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı
08:27 - Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı
Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı
Eski sevgilisinden olan bebeği, yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
Kadir Şeker yeni cezaevine nakledildi
Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım
'Normalleşme desteği 30 Haziran'a kadar uzatıldı'
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik
26 bin kişi HIV pozitif
CHP İstanbul örgütüyle ilgili taciz iddiası sayısı 5'e ulaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sözlüğe yazarken müzik dinlemek 2
Blockchain 1
bitcoin 1
21.00-05.00 yasakları 1
hande sümertaş 1
zamanda yolculuk 3
serkan sarıkaya 8
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 5
selamün aleyküm aleyküm selam 1
Kapı doorwayetkisi 5
SON İLANLAR
Uzgörür Belediyesi Memur Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 10 İşçi Alacak
Konya Koski 16 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam