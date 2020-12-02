O bebek koruma altına alındı

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre: İstanbul'da bir süre birlikte olduğu Figen Ü.'den çocuk sahibi olan Burak B., 1.5 yaşında bebeğine alkol içirilmesine müsaade ettiği, alkol içirdiği ve sağlıksız ortamlarda bulundurduğu gerekçesiyle anne hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bebeği K.B.'nin hayatından endişe duyduğunu kaydeden baba, çocuğunun kendisine verilmesi ya da annesi Figen Ü.'den alınarak devlet korumasına alınmasını talep etti. K.B.'nin fotoğraflarını, annesi Figen Ü.'nün sosyal medya hesabında gören Burak B.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Figen Ü.'nün polis tarafından ifadesi alındı.

'BEN DEĞİL KUZENİM ÇEKTİ'

Figen Ü. ifadesinde, çocuğunun Burak B. ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden doğduğunu belirtti. Burak B. ile ayrıldıktan sonra iş bulamadığını, evlere ve ofislere temizliğe gittiğini, bu sırada oğlunu, kuzeni ve kız arkadaşlarına bıraktığını söyleyen Figen Ü., "Ben alkol kullanmıyorum, çocuğumu hiçbir şekilde böyle ortamlara sokmuyorum. Sigara içilen evlere bile götürmüyorum. Bahse konu fotoğraflar, temizliğe gittiğim bir gün oğlumu teslim ettiğim kuzenim M.A. tarafından çekilmiştir. Çok kızdım ve kavga ettik" dedi.

'AMACIM SADECE MİZAHTI'

Burak B.'nin şikayetçi olduğu diğer kişi olan M.A. ise polis sorgusunda, "O gün akşam kız arkadaşlarımla dışarıya çıktık. Oturduğumuz yer alkollüydü. Yemek yerken alkol aldık. Çocuk kucağımdayken espri olsun diye benim elimde rakı bardağı olan ancak kesinlikle çocuğun ağzına değdirmediğim şekilde fotoğraf çektik. Benim amacım sadece mizahtı. Pişman oldum ve bir daha böyle bir şey yapmadım" diye konuştu.

Anne Figen Ü. ve kuzeni M.A. hakkında, 'kasten çocuğunu yaralama' ve 'Aile Hukuku'ndan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından soruşturma başlatılırken, 1,5 yaşındaki K.B.'nin ise İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından anneden alınarak devlet koruması altına alındığı öğrenildi.