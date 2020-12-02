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Terör örgütü PKK'ya IKBY'de tasfiye

Türkiye'nin son dönemde 'Pençe' gibi harekatlarla Kuzey Irak'ta büyük darbe vurduğu PKK'nın bu bölgeden tasfiyesi için de ilk ciddi adım atıldı. Irak yönetimi ve IKBY arasında varılan anlaşma uyarınca terör örgütünün Sincar'ı boşaltması için harekete geçildi.
 02 Aralık 2020 09:11
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Terör örgütü PKK'ya IKBY'de tasfiye

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı hava ve kara harekatlarıyla köşeye sıkışan, terör kamplarını terk eden ve bölge hakimiyetini kaybeden terör örgütü PKK'nın, Kuzey Irak'tan tasfiye süreci de başladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Irak Hükümeti arasında ekimde yapılan anlaşma uyarınca, terör örgütü PKK'nın Sincar'ı ve bölgedeki kritik yerleşim yerleri olan Hanasur ve Sinuni'yi boşaltması için harekete geçme kararı alındığı öğrenildi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Komutanlığımıza bağlı Batı Ninova Gücü tarafından, güvenlik güçlerinin Sincar'ın merkezinde konuşlanma planı uygulanmaya başlandı" denildi. Bağdat ve Erbil arasında ekim ayında terör örgütü PKK'nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terk etmesi gerekiyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın Sincar bölgesine konuşlandığı ancak terör örgütünün bölgeyi boşaltmadığı belirtildi. IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil de PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çıkarılması konusunda Bağdat ile yapılan anlaşmaya bağlı olduklarını vurguladı.
DHA
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