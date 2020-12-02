Terör örgütü PKK'ya IKBY'de tasfiye
|02 Aralık 2020 09:11
|+Aa- Yazdır
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı hava ve kara harekatlarıyla köşeye sıkışan, terör kamplarını terk eden ve bölge hakimiyetini kaybeden terör örgütü PKK'nın, Kuzey Irak'tan tasfiye süreci de başladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Irak Hükümeti arasında ekimde yapılan anlaşma uyarınca, terör örgütü PKK'nın Sincar'ı ve bölgedeki kritik yerleşim yerleri olan Hanasur ve Sinuni'yi boşaltması için harekete geçme kararı alındığı öğrenildi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Komutanlığımıza bağlı Batı Ninova Gücü tarafından, güvenlik güçlerinin Sincar'ın merkezinde konuşlanma planı uygulanmaya başlandı" denildi. Bağdat ve Erbil arasında ekim ayında terör örgütü PKK'nın da bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı.
Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terk etmesi gerekiyor. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın Sincar bölgesine konuşlandığı ancak terör örgütünün bölgeyi boşaltmadığı belirtildi. IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil de PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çıkarılması konusunda Bağdat ile yapılan anlaşmaya bağlı olduklarını vurguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
02 Aralık 2020 09:34
|Denizdeki haydutluğa FETÖ incelemesi
02 Aralık 2020 06:50
|FETÖ firarisi eski MİT mensubu Antalya'da yakalandı
01 Aralık 2020 19:47
|Ankara Emniyeti'ni bombalayan pilotlar cezasız kalmadı
01 Aralık 2020 19:45
|ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
01 Aralık 2020 17:50
|5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
01 Aralık 2020 15:53
|Aksaray'da eski askeri okul öğrencisi FETÖ'den tutuklandı
01 Aralık 2020 15:46
|Siirt merkezli narko-terör operasyonu: 18 tutuklama
01 Aralık 2020 14:43
|13 ilde FETÖ'ye mahrem yapılanma operasyonu: 19 gözaltı
01 Aralık 2020 13:56
|Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı
01 Aralık 2020 11:47