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HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, FETÖ bağlantıları tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturmaları yürütülen 13 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi. HSK, iki ay önce de 11 kişinin ihraç kararını imzalamıştı
 02 Aralık 2020 09:34
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HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca haklarında soruşturma yürütülen Hakim ve Savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan Hakim Savcılar Kurulu, 18 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğiyle ilgili kararlar aldı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından heyet, 13 Hakim ve Savcı'nın meslekten çıkarılmalarına karar verdi.

İhraç edilen Hakim ve Savcıların haklarında ByLock yazışmaları, ankesörlü hat incelemeleri ve FETÖ soruşturmalarında elde edilen ifadeler ile HSK'ya ulaşan ihbarlar bulunduğu öğrenildi. Kurul, Ekim ayında 8 Hakim ile 3 Cumhuriyet Savcısı'nı meslekten ihraç etmişti.

Halit Turan
Sabah
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