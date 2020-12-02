1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 02 Aralık 2020 09:45
+Aa- Yazdır
Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

ABD Doları7,83007,8310
Avro9,46009,4610
Sterlin10,480010,5320
ANKARA
ABD Doları7,80507,8550
Avro9,42009,4800
Sterlin10,423010,6230
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gram altın 456 lira seviyelerinde
02 Aralık 2020 10:57		 Borsa güne yükselişle başladı
02 Aralık 2020 10:24
Borsa günü yükselişle tamamladı
01 Aralık 2020 18:24		 Gram altın yeniden 455 TL'yi geçti
01 Aralık 2020 17:37
Dolar ve avro günü kaç TL'den tamamladı?
01 Aralık 2020 17:25		 Dolar ve gram altın günü yükselişle tamamladı
01 Aralık 2020 17:08
Altın 5 ayın en düşük seviyelerinden toparlanıyor
01 Aralık 2020 09:29		 Borsa günü düşüşle tamamladı
30 Kasım 2020 18:23
Çeyrek altın 720 TL'ye geriledi
30 Kasım 2020 17:21		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
30 Kasım 2020 17:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:42 - Hamile kadınlar yolların kapanma riskine karşı 'anne oteli'nde misafir ediliyor11:42 - Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor11:39 - Türkiye otomotiv pazarı ocak-kasım döneminde yüzde 72 büyüdü11:37 - Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Aşıya kadar tedbire devam' uyarısı11:19 - e-Devlet'ten 'engel kaldıran' hizmetler11:17 - 'Yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz'
11:17 - Yargıtay, düğün magandasına verilen 25 yıl hapis cezasını onadı11:15 - İzmirli engelli psikolog, Kovid-19'u ikinci kez yendi11:14 - Salgın sürecinde acil sağlık hizmetleri kapsamında taşınan hasta sayısı arttı11:07 - Seyahat izin belgesi nasıl alınır?11:02 - Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı11:01 - Gençlik projelerine başvuru sonuçları açıklandı
10:58 - Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerine 'Hızır' gibi yetişti10:57 - Gram altın 456 lira seviyelerinde10:56 - İstanbul'da toplu taşımada yoğunluğun azaltılması için bazı tedbirler alındı10:54 - YÖK Atlas, tercih yapacak adaylar için güncellendi10:52 - Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 5A ve 5B açıklaması
10:49 - Yeni kısıtlamalarla seyahat edecek olanlara uyarılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı
MEB: LGS ve YKS'de öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'
Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı
Kadir Şeker yeni cezaevine nakledildi
Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı
Eski sevgilisinden olan bebeği, yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi
26 bin kişi HIV pozitif
Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ekrem İmamoğlu'na suikast önlendi iddiası 2
sözlük yazarları aynı evde yaşasaydı 3
serkan sarıkaya 8
Wuhan 5
trt dinle 1
mülakatta adayların tamamına 100 puan verilmesi 1
Paynet 1
dostla çay içmek 7
Masum değiliz 2
masterchef uğur'un diskalifiye edilmesi 7
SON İLANLAR
Uzgörür Belediyesi Memur Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 10 İşçi Alacak
Konya Koski 16 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam