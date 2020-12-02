Dizinin set çalışanlarına yönelik saldırıda 7 yeni gözaltı
|02 Aralık 2020 09:51
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Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Maltepe'de bir otelde yapılacak olan çekimlerinin hazırlık çalışmaları sırasında, alkollü ve uyuşturucu madde etkisindeki bir grup maganda, 3 kadın set çalışanına sözlü ve fiziksel olarak saldırıda bulunmuştu. Saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
7 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen şüphelilerden Arif Y. ve Şiyar A. 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, saldırının gerçekleştiği otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Saldırıya karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan şüphelilerden 6'sı, 'Birden fazla kişi ile birlikte nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle, 1'i ise adli kontrol tedbiriyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
KÜFÜRLERLE TEHDİT ETTİLER
Savcılığın sevk yazısına göre önceki gün tutuklanan Şiyar A. ve Arif Y., dizi çalışanlarına hitaben "Burada .... mu çekiyorsunuz" şeklinde bağırarak cinsel tacizde bulundu. Şüpheliler, olayın devamında ise dizi setinde bulunan oyuncularla fotoğraf çektirme bahanesi ile otelin 203 numaralı odasına girdi. Otelde bulunan oyuncularla fotoğraf çektirdikten sonra, set çalışanı kadınlar odanın kapısını kapattı. Saldırganlar bu esnada odanın kapısını tekmeleyerek açmaya çalıştı, set çalışanlarını küfürlerle tehdit
Seda Nur Günaydın
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