Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: 4 işlemi dahi bilmiyorsun
|02 Aralık 2020 10:08
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Borsa İstanbul'un yüzde 10'nun Katar'lılara devredilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Varank, Kılıçdaroğlu'na hitaben yaptığı açıklamada kendisinin 4 işlemi dahi bilmediğini söyledi.
Borsa İstanbul'un 2019 yhılı net karı 1,09 milyar TL olduğunu yüzde 10'unun ise 1,56 milyar TL'ye satıldığını açıkladı.
İşte Varank'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama
Ekonomi cahili bay iskambil muhalefeti, Borsa İstanbul'un açıkça kar ederek gerçekleştirdiği hisse devrine karşı çıkıyor.
Otel köşelerinde gizli kapaklı görüştükleri IMF'ten borç alsa zafer turuna
çıkacak olan sözde hesap uzmanına tavsiyem: önce 4 işlem öğrensin.
Borsa İstanbul'un bilançosu zaten kamuoyuna açık 2019 yılı karı 1,09 Milyar
Borsa İstanbul'un SADECE %10'luk hissesi 1,56 Milyar TL'ye devredildi
Yani şirketin getirisi başka hiçbir şey hesaba katılmasa -ki böyle hesap olmaz- 15 ay değil ancak 15 yılda bu yatırımı amorti eder!
Ekonomi cahili bay iskambil muhalefeti, Borsa İstanbulun açıkça kar ederek gerçekleştirdiği hisse devrine karşı çıkıyor.Mustafa Varank (@varank) December 2, 2020
Otel köşelerinde gizli kapaklı görüştükleri IMF'ten borç alsa zafer turuna çıkacak olan sözde hesap uzmanına tavsiyem: önce 4 işlem öğrensin.
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