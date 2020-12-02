Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: 4 işlemi dahi bilmiyorsun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Borsa İstanbul'un yüzde 10'nun Katar'lılara devredilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Varank, Kılıçdaroğlu'na hitaben yaptığı açıklamada kendisinin 4 işlemi dahi bilmediğini söyledi.

Borsa İstanbul'un 2019 yhılı net karı 1,09 milyar TL olduğunu yüzde 10'unun ise 1,56 milyar TL'ye satıldığını açıkladı.

İşte Varank'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama



Ekonomi cahili bay iskambil muhalefeti, Borsa İstanbul'un açıkça kar ederek gerçekleştirdiği hisse devrine karşı çıkıyor.

Otel köşelerinde gizli kapaklı görüştükleri IMF'ten borç alsa zafer turuna çıkacak olan sözde hesap uzmanına tavsiyem: önce 4 işlem öğrensin.



Borsa İstanbul'un bilançosu zaten kamuoyuna açık 2019 yılı karı 1,09 Milyar

Borsa İstanbul'un SADECE %10'luk hissesi 1,56 Milyar TL'ye devredildi

Yani şirketin getirisi başka hiçbir şey hesaba katılmasa -ki böyle hesap olmaz- 15 ay değil ancak 15 yılda bu yatırımı amorti eder!