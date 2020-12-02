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LGS'ye ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı

Örnek soruların yayımlanmasına, 6 Haziran 2021'deki merkezi sınava girecek öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay devam edilecek
 02 Aralık 2020 10:30
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LGS'ye ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2021'de yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için ilk örnek soru kitapçığını yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlanan örnek soru kitapçıkları, yeni dönemde de hazırlanmaya devam ediyor. 2021'deki sınav için ilk örnek soru kitapçığı, bu ay itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

LGS kapsamında öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavına yönelik 2019-2020 öğretim yılında Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) dersleriyle ilgili toplam 450 örnek soru yayımlanmıştı.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı aralık ayı örnek sorularında, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) derslerinden 5'er soru yayımlandı.

Örnek soruların yayımlanmasına, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay devam edilecek.

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Anadolu Ajansı
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