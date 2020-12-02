LGS'ye ilişkin örnek soru kitapçığı yayımlandı
|02 Aralık 2020 10:30
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2021'de yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için ilk örnek soru kitapçığını yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlanan örnek soru kitapçıkları, yeni dönemde de hazırlanmaya devam ediyor. 2021'deki sınav için ilk örnek soru kitapçığı, bu ay itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin kullanımına sunuldu.
LGS kapsamında öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavına yönelik 2019-2020 öğretim yılında Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) dersleriyle ilgili toplam 450 örnek soru yayımlanmıştı.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı aralık ayı örnek sorularında, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) derslerinden 5'er soru yayımlandı.
Örnek soruların yayımlanmasına, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay devam edilecek.
Aralık Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.
Aralık Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.
🏻Sınav sürecinin her adımında öğrencilerimizin yanındayız.MEB (@tcmeb) December 2, 2020
2019 ve 2020 LGS'de olduğu gibi, 2021 LGS'ye hazırlık sürecinde de her ay örnek soru kitapçıkları yayımlayacağız.
📌Aralık ayı örnek soru kitapçığına linkten ulaşabilirsiniz.
👉🏻 https://t.co/rpcD0EnZe5 pic.twitter.com/bgOYI9b2Vc
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEB: LGS ve YKS'de öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu
02 Aralık 2020 09:42
|MEB, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavlarını erteledi
01 Aralık 2020 09:49
|Bakan Selçuk: Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz
30 Kasım 2020 14:20
|MEB'den kaynaştırma öğrencilerine kaynak desteği
30 Kasım 2020 11:14
|EBA, 10,3 milyar tıklanma ile zirvede
29 Kasım 2020 16:13
|MEB'den sınav grubu öğrencilere 'Sınav Özel' yayını
29 Kasım 2020 13:20
|Özel yetenek üssü BİLSEM'ler 1000 kitaplık kütüphanelerle donatıldı
29 Kasım 2020 11:11
|Özel eğitim uygulama evlerinin sayısı iki katına çıkarıldı
28 Kasım 2020 17:38
|İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul öncesinde, uzaktan eğitim kararı alabilecek
27 Kasım 2020 17:00
|Bakan Selçuk kutladı: MEBİM dünya ikincisi oldu
27 Kasım 2020 15:59