Çay ocağı sahibi, üst katındaki daireyi kahvehaneye çevirmiş
Pendik'te bir çay ocağı sahibinin iş yerinin üst katındaki daireyi kahvehane olarak kullandığı ortaya çıktı.
|02 Aralık 2020 10:15
|+Aa- Yazdır
Polisin baskın yaptığı dairede okey ve iskambil oynayan 23 kişi yakalandı. Toplamda 73 bin 140 lira para cezası kesildi.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik Alt Kaynarca Mahallesi Denizler Caddesi üzerindeki çay ocağının sahibinin binanın üst katındaki bir daireyi kahvehaneye çevirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Çay ocağına ve perdeleri kapalı daireye baskın düzenledi. İskambil kağıdı ve okey oynayan 23 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca kişi başı 3 bin 180 liradan 73 bin 140 lira para cezası uygulandı. Çay ocağı ve daire Pendik Belediyesi ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor
02 Aralık 2020 11:42
|İzmirli engelli psikolog, Kovid-19'u ikinci kez yendi
02 Aralık 2020 11:15
|Salgın sürecinde acil sağlık hizmetleri kapsamında taşınan hasta sayısı arttı
02 Aralık 2020 11:14
|Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
02 Aralık 2020 11:07
|Gençlik projelerine başvuru sonuçları açıklandı
02 Aralık 2020 11:01
|İstanbul'da toplu taşımada yoğunluğun azaltılması için bazı tedbirler alındı
02 Aralık 2020 10:56
|Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 5A ve 5B açıklaması
02 Aralık 2020 10:52
|Yeni kısıtlamalarla seyahat edecek olanlara uyarılar
02 Aralık 2020 10:49
|Hakim savcı sınavı mülakatında başarılı olanlara yönelik duyuru yayımlandı
02 Aralık 2020 10:19
|Valilik: Başbakan Yardımcısının ziyaretinde herhangi bir olay meydana gelmemiştir
02 Aralık 2020 09:48