Hakim savcı sınavı mülakatında başarılı olanlara yönelik duyuru yayımlandı
|02 Aralık 2020 10:19
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Bakanlıktan yapılan açıklama:
1-) 29 Aralık 2019 tarihinde yapılan adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari yargı hakim adaylığı, avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı, mülakat sonucu ve incelenen belgelerine göre aşağıdaki sorgu ekranında isim ve soyisimleri yer alan adayların açıktan atama işlemleri tamamlanmıştır.
Göreve başlama ve tebligata ilişkin yazılar ilgili mahallere gönderilmiştir.
2-) 29 Aralık 2019 tarihinde yapılan adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari yargı hakim adaylığı, avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı, mülakat sonucu ve incelenen belgelerine göre aşağıdaki sorgu ekranında isim ve soy isimleri yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp kurumlarındaki görevlerinden ayrılmalarında sakınca görülmeyen adayların naklen atama işlemleri tamamlanmıştır.
Göreve başlama ve tebligata ilişkin yazılar adayların görev yaptığı kurumlara gönderilmiş olup kurumları ile ilişiklerini kestikten sonra staj merkezlerine giderek görevlerine başlamaları gerekmektedir.
İsimleri bulunmayan adayların işlemleri devam etmektedir.
İlgililere duyurulur.
Sorgu ekranına ulaşmak için Tıklayınız
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