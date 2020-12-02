1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dehşet anları kamerada! Kadını böyle tekmeledi

Antalya'da bir kişi, tartıştığı kadını araç içerisinde tekmeleyerek darp etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
 02 Aralık 2020 12:10
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sosyal medyada paylaşılan ve birçok kullanıcının tepkisine neden olay, dün gece saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesinde meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre park halindeki otomobil içerisinde bir kadınla erkeğin tartışmasını gören başka bir sürücü, durarak onları ayırmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki vatandaş da olan biteni çekmek için cep telefonuyla kayda girdi.

Kadının oturduğu ön koltuğa doğru yönelen erkek şahsı, 2 kişi ayırmaya çalıştı. Oldukça korktuğu gözlenen kadın sakinleştirilmeye çalışılırken, erkek şahıs şoför kapısına doğru yönelip elleriyle arabaya tutunarak kadının yüzüne sert bir tekme attı.

Tekme sonrası araç içerisinden 'lütfen' sesleri yankılanırken, çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadın ve erkek şahsı ayrı araçlarla polis merkezine götürdü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta inşaat alanında ceset bulundu
02 Aralık 2020 12:53		 Karaman'da yıkılan metruk binada kafatası ve kemik parçaları bulundu
02 Aralık 2020 12:03
Kavgadan korkup dolaba saklandılar... İşte o anlar
02 Aralık 2020 10:40		 Dizinin set çalışanlarına yönelik saldırıda 7 yeni gözaltı
02 Aralık 2020 09:51
Kadir Şeker yeni cezaevine nakledildi
02 Aralık 2020 09:00		 Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı var
02 Aralık 2020 08:42
Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem
02 Aralık 2020 08:39		 Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi kovalamacayla yakalandı
02 Aralık 2020 08:35
Zonguldak'ta 4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
02 Aralık 2020 07:35		 Hakkari'de araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu
01 Aralık 2020 20:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:32 - Gelinini hastaneye götürürken yazılan radar cezasını iptal ettirdi13:28 - Bakan Selçuk'tan öğretmenlere seslendi: Ne istiyorsanız arkanızdayız13:24 - Kasımda en fazla ihracatı bu sektör yaptı13:20 - En etkili bilim insanları listesinde, rekor İTÜ'nün...13:16 - Ebelik hizmetleri iyileştirilirse her yıl 4,3 milyon hayat kurtarılabilir13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:08 - Teknik Direktör Rıza Çalımbay virüse yakalandı13:04 - '3 bine yakın engelli İŞKUR'un sağladığı hibeyle işinin sahibi oldu'13:01 - Örgüt kadroları irşat imamı Bahattin Karataş12:56 - 'Otobüs ve uçakla seyahatte, kuruldan izin almaya gerek yok'12:53 - Kahramanmaraş'ta inşaat alanında ceset bulundu12:51 - AYM savunması alınmadan verilen cezada 'hak ihlali var' dedi
12:49 - 'İrini Operasyonu, Türkiye'ye karşı bir araç olarak kullanıldı'12:48 - Kadın öğretmeni öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi12:46 - Bir ilimizde ekmekler artık ambalajsız satılamayacak12:43 - En etkili bilim insanları listesinde yer alan 857 Türk akademisyenin tam listesi12:38 - Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
12:36 - Valilikten İstiklal Caddesi hakkında tedbir kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı
MEB: LGS ve YKS'de öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı
'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'
Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı
Kadir Şeker yeni cezaevine nakledildi
Eski sevgilisinden olan bebeği, yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi
'Otobüs ve uçakla seyahatte, kuruldan izin almaya gerek yok'
26 bin kişi HIV pozitif
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dostla çay içmek 7
walter Mitty'nin gizli yaşamı 1
02.12.2020 başakşehir vs leipzig maçı 1
masterchef uğur'un diskalifiye edilmesi 7
eski albümleri karıştırmak 4
ali babacan'ın mülakatı kaldıracağız açıklaması 1
masumlar apartmanı 1
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 1
toplayıcı mısınız avcı mı 1
Böğürtlen 2
SON İLANLAR
Uzgörür Belediyesi Memur Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 10 İşçi Alacak
Konya Koski 16 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam