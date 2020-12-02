Şişli Belediye Başkan Yardımcısı adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan 19 şüpheliden arasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y.'nin de bulunduğu 17'si adliyeye sevk edildi
|02 Aralık 2020 10:32
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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan biri Kovid-19 testi pozitif çıktığı, diğeri de farklı bir soruşturması daha olduğu gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak emniyetten serbest bırakıldı.
Aralarında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y.'nin de bulunduğu 17 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
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