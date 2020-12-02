Başkent'te DEAŞ operasyonunda 18 kişiye gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğü: "DAEŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.
|02 Aralık 2020 10:46
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Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatları bulunduğu belirlenen Irak uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, il genelinde terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları istihbaratı alınan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, haklarında örgüt bağlantısı bulunduğu bilgisi alınan 20 zanlıdan Irak uyruklu oldukları belirlenen 18'ini düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firarilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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