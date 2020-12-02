1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkent'te DEAŞ operasyonunda 18 kişiye gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü: "DAEŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.
 02 Aralık 2020 10:46
+Aa- Yazdır
Başkent'te DEAŞ operasyonunda 18 kişiye gözaltı

Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatları bulunduğu belirlenen Irak uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, il genelinde terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları istihbaratı alınan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, haklarında örgüt bağlantısı bulunduğu bilgisi alınan 20 zanlıdan Irak uyruklu oldukları belirlenen 18'ini düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firarilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı adliyeye sevk edildi
02 Aralık 2020 10:32		 Trabzon'da FETÖ'nün sözde Vakfıkebir imamı yakalandı
02 Aralık 2020 10:30
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
02 Aralık 2020 09:34		 Terör örgütü PKK'ya IKBY'de tasfiye
02 Aralık 2020 09:11
Denizdeki haydutluğa FETÖ incelemesi
02 Aralık 2020 06:50		 FETÖ firarisi eski MİT mensubu Antalya'da yakalandı
01 Aralık 2020 19:47
Ankara Emniyeti'ni bombalayan pilotlar cezasız kalmadı
01 Aralık 2020 19:45		 ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
01 Aralık 2020 17:50
5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
01 Aralık 2020 15:53		 Aksaray'da eski askeri okul öğrencisi FETÖ'den tutuklandı
01 Aralık 2020 15:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:42 - Hamile kadınlar yolların kapanma riskine karşı 'anne oteli'nde misafir ediliyor11:42 - Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor11:39 - Türkiye otomotiv pazarı ocak-kasım döneminde yüzde 72 büyüdü11:37 - Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Aşıya kadar tedbire devam' uyarısı11:19 - e-Devlet'ten 'engel kaldıran' hizmetler11:17 - 'Yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz'
11:17 - Yargıtay, düğün magandasına verilen 25 yıl hapis cezasını onadı11:15 - İzmirli engelli psikolog, Kovid-19'u ikinci kez yendi11:14 - Salgın sürecinde acil sağlık hizmetleri kapsamında taşınan hasta sayısı arttı11:07 - Seyahat izin belgesi nasıl alınır?11:02 - Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı11:01 - Gençlik projelerine başvuru sonuçları açıklandı
10:58 - Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerine 'Hızır' gibi yetişti10:57 - Gram altın 456 lira seviyelerinde10:56 - İstanbul'da toplu taşımada yoğunluğun azaltılması için bazı tedbirler alındı10:54 - YÖK Atlas, tercih yapacak adaylar için güncellendi10:52 - Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 5A ve 5B açıklaması
10:49 - Yeni kısıtlamalarla seyahat edecek olanlara uyarılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı
MEB: LGS ve YKS'de öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'
Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı
Kadir Şeker yeni cezaevine nakledildi
Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı
Eski sevgilisinden olan bebeği, yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi
26 bin kişi HIV pozitif
Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
e-ticaret 2
zamanda yolculuk 2
vatandaşlarımız aşı konusunda gönüllü ve istekli olsunlar 1
son bir hamle 3
alassane plea 1
youtube'da tepki videoları çekmek 2
Böğürtlen 2
muzu bıçakla soymak 6
balon balığı avcılığı desteği 3
ben diz altında etekle büyümüş kızım 4
SON İLANLAR
Uzgörür Belediyesi Memur Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 10 İşçi Alacak
Konya Koski 16 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam