Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 5A ve 5B açıklaması
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik
|02 Aralık 2020 10:52
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Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5A ve 5B'ye hizmet sunulacak yeni frekans bantları için yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik."
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