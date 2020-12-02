YÖK Atlas, tercih yapacak adaylar için güncellendi
|02 Aralık 2020 10:54
|+Aa- Yazdır
Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) içerisindeki bazı modüller, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) verilerine göre güncellenerek, üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, "Öğrenci Dostu Yeni YÖK" tarafından, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla https://yokatlas.yok.gov.tr adresi üzerinden hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) içerisindeki bazı modüller üzerinde yapılan güncelleme çalışmaları tamamlandı.
- Lisans / Önlisans Atlası ile Net Sihirbazı modülleri güncellendi
Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki "Lisans ve Önlisans Atlası" ile "Net Sihirbazı" modülleri, YÖK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.
- Tercih dönemlerinin vazgeçilmez bilgi kaynağı
Adayların, üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla ilk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek, adaylara kariyer rehberliği hizmeti sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar ve rehberlik uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.
- YÖK Atlas'ta birçok modül hizmete sunuldu
YÖK Atlas programında "Lisans/Önlisans Atlası" ile "Net Sihirbazı" modüllerinin yanı sıra "Üniversitelerimiz, Lisans/Önlisans Tercih Sihirbazı, Mezun Başarı Atlası, Meslek Atlası ve Tercih Listem" gibi modüller de yer alıyor.
Bu modüllerin güncellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde KBÜ'den iki isim
01 Aralık 2020 23:23
|ÇÜ'den 8 bilim insanı, en başarılılar listesinde
01 Aralık 2020 23:01
|'Herkesin bilgisayarı yok' diyen öğrenciye akademisyenden azar
01 Aralık 2020 12:53
|Türk akademisyene onur ödülü
01 Aralık 2020 08:31
|Bu test 10 dakikada sonuç veriyor
28 Kasım 2020 06:15
|5 akademisyen, dünyanın en iyi bilim insanları listesinde
27 Kasım 2020 16:25
|Kırklareli Üniversitesinden 'kamera ve mikrofon' uygulaması açıklaması
27 Kasım 2020 09:23
|ABD'deki kariyerinden vazgeçti, 'nanoteknolojik şifre' için çalışıyor
26 Kasım 2020 23:48
|Anadolu Üniversitesinden KOSGEB'e İngilizce ve Arapça girişimcilik eğitim modülü desteği
25 Kasım 2020 14:32
|Rektör, 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine girdi
24 Kasım 2020 11:57