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İstanbul'da toplu taşımada yoğunluğun azaltılması için bazı tedbirler alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmanın kısıtlanması nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşabilecek yoğunluğun azaltılması için bazı tedbirler alındığını bildirdi
 02 Aralık 2020 10:56
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İstanbul'da toplu taşımada yoğunluğun azaltılması için bazı tedbirler alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmanın kısıtlanması nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşabilecek yoğunluğun azaltılması için bazı tedbirler alındığını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, Ulaşım Daire Başkanlığının pandemi nedeniyle uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması dışında kalan saatlerde toplu ulaşımda aksama yaşanmaması için bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, araçlardaki yolcu yoğunluğunun azaltılmasını amaçlayan kararlar şöyle sıralandı:

"İETT ve Özel Halk Otobüslerinde arızalı olmayan tüm araçlar işletmede olup, her bir hatta mümkün olan en sık sefer sıklığı ile işletme yapılmaya devam edilecek.

Pik saatlerde yolcu yoğunluğu diğerlerine göre nispeten az olan ve İl Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenen kapasitelerin altında hizmet veren hatlardaki otobüsler, yolcu yoğunluğu yaşanan hatlara kaydırılarak, sefer aralıkları düşürülecek. Bu amaçla bu hafta içerisinde tespitler yapılarak 07 Aralık 2020 tarihinden itibaren kademeli olarak hat düzenlemeleri yapılacak.

Metrobüs hattında saat 21.00'den sonra seferler seyrekleşecek. Bu saatlerde çalışan şoförler, gün içerisindeki saatlere kaydırılarak sefer aralıkları düşürülecek. Böylece, gün içerisindeki sefer sayısı arttırılacak.

06.00-21.00 saatleri arasında anlık yolcu yoğunluklarını önlemek için 6 metrobüs aracı servise hazır şekilde yedek olarak bekletilecek.

Raylı sistemlerde doruk saatlerde maksimum kapasite ile hizmet verilecek.

Şehir Hatları'nda iskele ve gemi kapasitelerine göre turnike ayarlamasına devam edilecek. Yolcu talebinin gemi kapasitesini aşması durumunda ek sefer ilavesi yapılacak.

Toplu taşıma araçlarında bilinçlendirmeyi arttırmak üzere maske kullanımı ve fiziksel mesafelere ilişkin anons yapılacak, bu konudaki kurum içi ve kurum dışı denetimler arttırılacak."
Anadolu Ajansı
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