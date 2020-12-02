Gençlik projelerine başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 90 milyon lira destek sağlayacakları gençlik projelerine başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
|02 Aralık 2020 11:01
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