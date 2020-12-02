Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat için nereden belge alınır?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Koronavirüs salgınında yaşanan artış, tedbirleri de beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge yayınladı. Yayınlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamaları yer alırken, şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylarda yer aldı. Yayınlanan genelgede 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ancak bu saatlerin dışında kalan zamanda sokağa çıkma yasakları bulunacak. 65 yaş üstü vatandaşlar, Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek. Peki, seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Şehirler arası seyahat için nereden belge alınır?



Şehiler arası seyahat yasağı ve seyahat izin belgesi ile ilgili son dakika haberi: Koronavirüs salgınının tüm dünyada tekrardan zirve yapması ile birlikte ülkemizde de belli başlı önlemler beraberinde geldi. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirlere göre, Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonu ise Cuma günü saat 21.00'dan başlayıp Pazartesi günü 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre ise, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10.00 ila 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. 65 yaş üstü vatandaşlar, Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek. Peki, seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Şehirler arası seyahat için nereden belge alınır? İşte e-Devlet ile seyahat izni belgesi alma ekranı

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT İÇİN NEREDEN BELGE ALINIR?

Seyahat izni almak isteyenler e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. e-Devlet üzerinden alınan bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

E-DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor. Aynı zamanda sistem üzerinden de sorgulama yapılabiliyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.

E- DEVLET ŞİFRESİ İNTERNETTEN ALINABİLİR Mİ?

e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT'den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.

e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.

Şifrenizi unuttuysanız ve daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.