1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmirli engelli psikolog, Kovid-19'u ikinci kez yendi

Psikolog İlknur Peder: Tüm dünyanın korktuğu virüsü ben bir kez değil, iki kez yendim. Güçlü olduğumu düşünüyorum ama daha baskın olan düşüncem bu virüsü yenmek için bireysel ve toplumsal olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğidi
 02 Aralık 2020 11:15
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Doğuştan iki kolu ve bir bacağı olmayan, bu nedenle hayatı boyunca zorluklarla karşılaşan psikolog İlknur Peder, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ikinci kez yenerek hayata yeniden tutundu.

Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şube Başkanlığını da yürüten İlknur Peder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk, gençlik ve yetişkinlik yıllarının ön yargılarla ve fiziksel engellerle mücadele ederek geçtiğini söyledi.

Engeller karşısında yılmadığını ifade eden Peder, "Üniversiteyi kazanamazsın" diyenlere rağmen psikoloji eğitimi aldığını, "çalışamazsın" diyenlere rağmen de psikolog olarak görev yapmaya başladığını aktardı.

İlknur Peder, hayatındaki zorlukların Kovid-19 salgınıyla devam ettiğini belirterek, yaklaşık 1,5 ay önce ilk kez virüse yakalandığını belirtti.

- Koronavirüs, engellileri biraz daha fazla zorladı

Salgın döneminde herkesin psikolojik ve sosyolojik anlamda zorlandığını ifade eden Peder, "Fiziksel olarak sürekli birinin yardımına ihtiyacımız var. Bu zaten olayı berbat bir hale getiriyor. Yardımcım da hastalanınca 'Bane ne olacak, ben ne yapacağım' kaygısını çok yaşadım. Fiziksel kısıtlılığınız virüse karşı kendinizi korumanızı da güçleştiriyor. Elleri, kolları olmayan engelliye maskeyi kim takacak." diye konuştu.

İlk hastalık sürecini 15 günde ağrılı, sancılı bir şekilde atlattığını söyleyen Peder, şöyle devam etti:

"İlkini hastaneye yatmadan atlattım. Ancak bundan iki hafta önce yine rahatsızlanınca Kovid-19 testi yaptırdım. Test yeniden pozitif çıktı. İnanmak istemedim. Bu kez annem ve babam da hastaydı. Ben de daha ağır geçirdim. Doktorum, vücudum antikor üretmediği için yeniden enfekte olduğumu söyledi. Hala hayattayım ama çok bitkinim. Artık ateşim yok, korkunç ağrılarım azaldı ve tamamen iyileşeceğimi hissediyorum."

Peder, salgın döneminde özellikle fiziksel engellilere bakım hizmetinin yüzlerce insana daha konforlu bir yaşam sağlayabileceğine işaret etti.

- "Güçlü olduğumu düşünüyorum"

Şiddetli ağrılara rağmen yaşadığı için mutlu olduğunu dile getiren Peder, "Tüm dünyanın korktuğu virüsü ben bir kez değil, iki kez yendim. Güçlü olduğumu düşünüyorum ama daha baskın olan düşüncem bu virüsü yenmek için bireysel ve toplumsal olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğidir." ifadelerini kullandı.

Hastalığa direnmek için güçlü bağışıklık sisteminin önemine değinen İlknur Peder, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için iyi beslenme, iyi uykunun yanı sıra olumlu düşüncelerin de gerekli olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor
02 Aralık 2020 11:42		 Dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize 'onarım' ve 'değer kaybı' cezası
02 Aralık 2020 11:40
Salgın sürecinde acil sağlık hizmetleri kapsamında taşınan hasta sayısı arttı
02 Aralık 2020 11:14		 Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
02 Aralık 2020 11:07
Gençlik projelerine başvuru sonuçları açıklandı
02 Aralık 2020 11:01		 İstanbul'da toplu taşımada yoğunluğun azaltılması için bazı tedbirler alındı
02 Aralık 2020 10:56
Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 5A ve 5B açıklaması
02 Aralık 2020 10:52		 Yeni kısıtlamalarla seyahat edecek olanlara uyarılar
02 Aralık 2020 10:49
Hakim savcı sınavı mülakatında başarılı olanlara yönelik duyuru yayımlandı
02 Aralık 2020 10:19		 Çay ocağı sahibi, üst katındaki daireyi kahvehaneye çevirmiş
02 Aralık 2020 10:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:47 - 'Ordunun 'satılmış' kelimesiyle yan yana konulması akla ziyan'11:42 - Hamile kadınlar yolların kapanma riskine karşı 'anne oteli'nde misafir ediliyor11:42 - Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor11:42 - Süper Lig'de de forma giyen Faslı stoper hayatını kaybetti11:40 - Dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize 'onarım' ve 'değer kaybı' cezası11:39 - Türkiye otomotiv pazarı ocak-kasım döneminde yüzde 72 büyüdü
11:37 - Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Aşıya kadar tedbire devam' uyarısı11:19 - e-Devlet'ten 'engel kaldıran' hizmetler11:17 - 'Yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz'11:17 - Yargıtay, düğün magandasına verilen 25 yıl hapis cezasını onadı11:15 - İzmirli engelli psikolog, Kovid-19'u ikinci kez yendi11:14 - Salgın sürecinde acil sağlık hizmetleri kapsamında taşınan hasta sayısı arttı
11:07 - Seyahat izin belgesi nasıl alınır?11:02 - Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı11:01 - Gençlik projelerine başvuru sonuçları açıklandı10:58 - Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerine 'Hızır' gibi yetişti10:57 - Gram altın 456 lira seviyelerinde
10:56 - İstanbul'da toplu taşımada yoğunluğun azaltılması için bazı tedbirler alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı
MEB: LGS ve YKS'de öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'
Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı
Kadir Şeker yeni cezaevine nakledildi
Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı
Eski sevgilisinden olan bebeği, yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi
26 bin kişi HIV pozitif
Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
e-ticaret 2
Blockchain 1
ben diz altında etekle büyümüş kızım 4
tv8boykot 6
02.12.2020 başakşehir vs leipzig maçı 1
4 işlemi dahi bilmiyorsun 1
mülakatta adayların tamamına 100 puan verilmesi 1
Kara cuma Bindirimi 2
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
30 kasım corona tedbirleri 7
SON İLANLAR
Uzgörür Belediyesi Memur Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 10 İşçi Alacak
Konya Koski 16 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam