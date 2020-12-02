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Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Aşıya kadar tedbire devam' uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: İnşallah önümüzdeki aylarda bizim toplumumuza da aşı uygulanacak ancak aşı uygulanıncaya kadar tedbirleri elden bırakmamalıyız, rehavete asla kapılmamalıyız. Sağlık çalışanlarına toplumumuzun vereceği en büyük destek, bu hastalığa karşı tedbir almaları ve bunları rehavete kapılmadan sıkı sıkıya uygulamalarıdır
 02 Aralık 2020 11:37
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- Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları sonuçlanıncaya ve aşı uygulanıncaya kadar tedbirlere sıkı sıkıya uyulmaya devam edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının belirli bir oranın üzerine çıkması dolayısıyla yeni kısıtlama kararlarının alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Salgınla mücadelede insan hareketliğinin azaltılması gerektiğini belirten Gündüz, "Vaka sayıları artışa devam ederse bu kısıtlılıklar sürecektir ya da belki kapsamı da genişleyebilir." dedi.

Toplumun maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini vurgulayan Gündüz, şöyle konuştu:

"Virüslerin çok sevdiği bir mevsimdeyiz. Mevsimsel virüslerin yanı sıra Kovid-19'un olduğu bir dönem. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın kalabalık yerlere gitmemeleri, mesafe kuralına dikkat etmeleri, maskeyi doğru kullanmaları gerekiyor. Ama en önemlilerinden biri el hijyeni. Çünkü bu virüs yüzeylerde de yaşıyor. Yüzeylerden eline bulaştığında o kişi de ağzı, yüzü, burnu, gözüne bu virüsü bulaştırarak hasta olabiliyor. Dolayısıyla da maske kadar el hijyenine de dikkat etmemiz gerekir."

- "İnsan haraketliliği virüsü yayıyor"

Gündüz, virüse karşı aşı çalışmalarının devam ettiğini anımsattı.

Toplumun aşılanmasıyla belki bir miktar rahatlama olacağını, bu durumun insanları rehavete sevk etmemesi gerektiğini anlatan Gündüz, şunları kaydetti:

"Şu anda aşılar test aşamasında. Denemeler devam ediyor. Aşının test çalışmasının yapılması toplumu rehavete sevk etmemeli. Tedbirlere, hele hele bu kış aylarında, bu soğuk günlerde sonuna kadar dikkat etmeliyiz. Toplum rehavete kapılırsa vaka sayıları gerçekten daha da artabilir. İnşallah önümüzdeki aylarda bizim toplumumuza da aşı uygulanacak ancak aşı uygulanıncaya kadar tedbirleri elden bırakmamalıyız, rehavete asla kapılmamalıyız."

Gündüz, pozitif vaka sayısı yükseldiğinde hastaneye yatması gereken ağır aktif hasta sayısının da arttığına işaret etti.

Bu durumun yoğun bakımların doluluk oranlarını da artırdığını anlatan Gündüz, "Sağlık çalışanlarına toplumumuzun vereceği en büyük destek, bu hastalığa karşı tedbir almaları ve bunları rehavete kapılmadan sıkı sıkıya uygulamalarıdır. İnsan haraketliliği bu virüsü yayıyor. Virüs kendiliğinden yayılmıyor." dedi.

Anadolu Ajansı
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