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Türkiye otomotiv pazarı ocak-kasım döneminde yüzde 72 büyüdü

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2020 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti- 2020 yılı kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 büyüyerek 15 bin 784 adet oldu
 02 Aralık 2020 11:39
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Türkiye otomotiv pazarı ocak-kasım döneminde yüzde 72 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Kasım 2020 Otomobil ve Hafif Ticari Otomobil ve Araç Pazarı Değerlendirme Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı 11 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67,3 artarak 529 bin 388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139 bin 107 adede ulaştı.

- Hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 büyüyerek 15 bin 784 adet oldu

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Kasım ayında yüzde 37,8, otomobil pazarı yüzde 34,6 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 büyüdü.

2020 yılı kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları 2019 yılı kasım ayına göre yüzde 37,8 artarak 80 bin 141 adet oldu.

2020 yılı kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 büyüyerek 15 bin 784 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 büyüdü. Otomobil pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,4 büyüme gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 18,7 geriledi.

- Vergi oranı düşük segmentler talep gördü

Otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 87,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 333 bin 551 adetle yüzde 63 pay, B segmenti otomobiller 126 bin 951 adetle yüzde 24 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 44,1 pay, 233 bin 470 adet) oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,5 pay ve 156 bin 269 adet satış ile SUV ve yüzde 23,3 pay ve 123 bin 384 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

- 568 adet elektrikli otomobil satıldı

Benzinli otomobil satışları 273 bin 570 adetle yüzde 51,7 pay, dizel otomobil satışları 214 bin 72 adetle yüzde 40,4 pay, otogazlı otomobil satışları 22 bin 344 adetle yüzde 4,2 pay aldı. 568 adet elektrikli ve 18 bin 834 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre değerlendirildiğinde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 68,1 artarak yüzde 94,4 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 22,5 artarak yüzde 1,8 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 2,1 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

Emisyon seviyelerine göre bakıldığında 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 219 bin 488 adetle yüzde 41,5 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 159 bin 365 adetle yüzde 30,1 pay aldı.

- Otomatik şanzımanlı otomobiller tercih edildi

Otomatik şanzımanlı otomobiller 373 bin 462 adetle yüzde 70,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 155 bin 926 adetle yüzde 29,5 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde van gövde tipi yüzde 76,5 pay ve 106 bin 406 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,4 pay ve 15 bin 869 adetle 2. sırada yer aldı.

- Markalara göre satış verileri

Bu yılın ocak-kasım döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2020
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
ALFA ROMEO1810181
ASTON MARTIN16016
AUDI16.830016.830
BENTLEY10010
BMW11.802011.802
CITROEN20.1274.61524.742
DACIA22.3723.64126.013
DS6210621
FERRARI20020
FIAT80.01138.481118.492
FORD23.51754.67478.191
HONDA18.575018.575
HYUNDAI25.03279925.831
INFINITI000
ISUZU0360360
IVECO01.5611.561
JAGUAR1930193
JEEP3.98203.982
KARSAN0392392
KIA11.6851.49813.183
LAMBORGHINI17017
LAND ROVER1.72801.728
LEXUS1250125
MASERATI33033
MAZDA1380138
MERCEDES-BENZ13.1174.57017.687
MINI1.26401.264
MITSUBISHI1.1904.4715.661
NISSAN10.68838911.077
OPEL28.1962.71730.913
PEUGEOT30.9676.06137.028
PORSCHE4720472
RENAULT84.8392.14086.979
SEAT10.811010.811
SKODA21.376021.376
SMART49049
SSANGYONG550359909
SUBARU6380638
SUZUKI2.72902.729
TOYOTA32.9521.07934.031
VOLKSWAGEN45.67011.30056.970
VOLVO6.86506.865
TOPLAM:529.388139.107668.495
Anadolu Ajansı
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