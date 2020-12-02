Çaykur Rizepor'un eski futbolcusu 31 yaşında hayatını kaybetti
Son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Faslı stoper Abarhoun 31 yaşında hayatını kaybetti
|02 Aralık 2020 11:42
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Son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Faslı stoper Abarhoun 31 yaşında hayatını kaybetti.Bir zamanlar, Rizespor forması giyen ve bir süredir kanser tedavisi gören 31 yaşındaki futbolcu Mohamed Abarhoun, yaşamını yitirdi.
BAŞIMIZ SAĞOLSUNÇaykur Rizespor (@CRizesporAS) December 2, 2020
Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun'a Allahtan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/yIpeblwPkH
Kaynak: Bein Sports
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