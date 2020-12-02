Keçi sütü içerisinde Kovid-19'a karşı etkili protein keşfedildi
|02 Aralık 2020 12:10
|+Aa- Yazdır
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Tuğba Tunalı Akbay, Prof. Dr. Göksel Şener ve Doç. Dr. Betül Okuyan, keçi sütü içerisinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili protein buldu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Temel Tıp Bilimleri Bölümü Temel Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akbay, Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener ve Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okuyan'ın keçi sütünün Kovid-19'a etkisi üzerine yürüttükleri çalışma Avrupa Farmakoloji Dergisinde (European Journal of Pharmacology) yayımlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Akbay, şunları kaydetti:
"Keçi sütü kaynaklı bir protein olan beta-laktoglubini belli enzimlerle muamele ettikten sonra ortaya çıkan 'biyoaktif peptit' dediğimiz parçaların koronavirüs üzerinde etkili olduğunu tespit ettik. Bilgisayar aracılı programlarla peptitlerin virüs üzerindeki bağlama noktalarının hepsiyle etkileşime girdiğini gözlemledik. Bu protein, reseptörleri kapatarak virüsün girişini önlemektedir. Koruyucu bir proteinin mevcudiyeti durumunda ilaç haline dönüştürülerek değerlendirilmesi gerekir. Proje, nazal sprey, maskelerin üzerine sıkılabilecek bir sprey ya da maskelerin arasına koyulabilecek bir materyal şeklinde kullanıma sunulabilir."
Prof. Dr. Tuğba Tunalı Akbay, proje bulgularının, keçi sütü tüketimiyle karıştırılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Keçi sütündeki biyoaktif peptitlerden keçi sütü içerek yarar sağlayamayız. Biz bu peptitleri keçi sütü kullanarak elde ediyoruz." bilgisini verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ebelik hizmetleri iyileştirilirse her yıl 4,3 milyon hayat kurtarılabilir
02 Aralık 2020 13:16
|Nöbet tutan anneden çocukları dağa kaçırılan ailelere 'gelin korkmayın' çağrısı
02 Aralık 2020 12:15
|Hamile kadınlar yolların kapanma riskine karşı 'anne oteli'nde misafir ediliyor
02 Aralık 2020 11:42
|Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Aşıya kadar tedbire devam' uyarısı
02 Aralık 2020 11:37
|Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı
02 Aralık 2020 11:02
|150 bin lira teklif ettiler 44 yıllık Murat 124'ü vermedi
02 Aralık 2020 10:24
|'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'
02 Aralık 2020 09:37
|Grip, virüs ve kanserden koruyor! Bu ara bol bol tüketin
02 Aralık 2020 09:30
|Tekirdağ Milletvekili Aygun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
02 Aralık 2020 09:12
|Konyalı gençlerin güneş sistemini tartışması sosyal medya'da gündem oldu
02 Aralık 2020 09:04