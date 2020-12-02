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WhatsApp'ta yanlış kişiye yazma devri bitti! Yeni özellik yayında

WhatsApp, kullanıcıların her sohbet için ayrı bir duvar kağıdı belirlemesini mümkün kılan sohbete özel duvar kağıdı özelliğini yayınladı. Yeni özellik ile birlikte kullanıcıların yanlış sohbete mesaj gönderme derdinin son bulması muhtemel.
 02 Aralık 2020 12:03
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WhatsApp'ta yanlış kişiye yazma devri bitti! Yeni özellik yayında

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için iki yeni özellik yayınladı. Yeni özellikler ile birlikte kullanıcılar, her sohbet için farklı bir duvar kağıdı belirleyerek mesajları yanlış sohbete gönderme "talihsizliğinden" kurtulabilecekler ve istedikleri bir çıkartmayı kategori ya da metin bazı arayabilecekler.

Bildiğiniz üzere şu ana kadar WhatsApp'ta tüm sohbetlerde geçerli tek bir duvar kağıdı belirleyebiliyorduk. Bundan sonra ise isteğe bağlı olarak tüm sohbetlere ayrı duvar kağıtları belirleyebileceğiz. Bu sayede hangi sohbet penceresinde olduğumuzu daha kolay bir şekilde ayırt edebilecek, yanlış sohbete mesaj gönderme derdinden kurtulacağız.

WhatsApp'a sohbete özel duvar kağıdı nasıl ayarlanır?

#Adım 1: Özel duvar kağıdı ayarlayacağınız sohbeti açın.

Kaynak: Beyazıt Kartal / Webtekno

#Adım 2: Sağ üstteki üç nokta simgesine dokunun.

#Adım 3: Açılan menüden "Duvar Kağıdı"na dokunun.

#Adım 4: "Değiştir"e dokunun.

#Adım 5: Parlak, Koyu, Düz Renkler ya da Fotoğraflarım'dan birini seçin.

#Adım 6: Açılan galeriden istediğiniz duvar kağıdını seçin.

#Adım 7: "Duvar Kağıdını Ayarla"ya dokunun

#Adım 8: "Bu sohbet için" seçeneğini işaretleyip "Tamam"a dokunun.

Hepsi bu kadar! Bu adımları uyguladıktan sonra istediğiniz WhatsApp sohbetine istediğiniz duvar kağıdını atayabileceksiniz. Ancak dilerseniz eski usul tüm sohbetlerde aynı duvar kağıdını kullanmaya devam edebileceğinizi de hatırlatalım. WhatsApp, sohbete özel duvar kağıdı özelliğini şu an için sınırlı sayıda kullanıcı için kullanıma sunmuş durumda. Özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcıların kullanımına açılması bekleniyor.

WhatsApp aynı zamanda çıkartmaların kullanımını kolaylaştırmak için çıkartma oluşturucuları çıkartmalara emoji ve metin etiketi eklemeye davet etti. Bu sayede kullanıcılar, kütüphanelerindeki bir çıkartmayı metin ya da kategori olarak çok daha kolay bir şekilde bulabilecekler.

Kaynak:Webtekno
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