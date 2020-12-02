Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ, KAYMAKAM VE KURUM MÜDÜRLERİ DE GÖREVDEN ALINDI Siverek Belediyesi'ndeki silahlı saldırı sonrası ilçede neredeyse tüm müdürler ve yöneticiler görevden alındı. Önce Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın istifa etti. Ardından kaymakam, emniyet müdürü, müftü ve tarım müdürleri görevden alındı. Şehmus Aydın'ın iki yardımcısı da istifa etti.