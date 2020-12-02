Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Malatya'da bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
|02 Aralık 2020 12:14
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MALATYA
Malatya'da bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arguvan ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları tespit edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, mahalleye bugünden itibaren giriş ve çıkışlar yasaklandı.
KARS
Sarıkamış ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Başköy köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların da durdurulduğu bildirildi.
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