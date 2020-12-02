1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valilikten İstiklal Caddesi hakkında tedbir kararı

CNN TÜRK canlı yayınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de koronavirüsle tedbirleriyle ilgili yeni alınan kararlar aktarıldı. CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk, yarından itibaren İstiklal Caddesi'nde önemli bir tedbirin hayata geçirileceğini söyledi ve artık sadece 7 bin kişinin İstiklal Caddesi'ne giriş yapabileceğini aktardı
 02 Aralık 2020 12:36
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İSTİKLAL CADDESİ'NE 7 BİN KİŞİ GİRİŞ YAPABİLECEK

CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk şu bilgileri paylaştı:

"İstiklal Caddesi'nde yarından itibaren önlemler alınmaya başlanıyor. Edindiğim bilgiye göre yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne 3 metre kareye 1 kişi düşecek. İstiklal Caddesi'nin girişinden tünel sonuna kadar, bu caddenin sonuna kadar toplamda 7 bin kişi olacak.

Drone'larla sık sık görüntü alınacak. Göz kararıyla bakılacak ve metrekare yöntemiyle. Drone'larla görüntü alınıp 3 metrekareye 1 kişinin düşmesi sağlanacak.

Önüne geçilemezse girişler kapatılacak. İstiklal Caddesi girişine bariyerler konulmuş. Şöyle bir planlamaya gidildi, yarın hayata geçmesi planlanıyor. İstiklal Caddesi'ne gelenler sağdan giriş yapacak, herkes bu yönden giriş yapacak. Çıkış yapacaklar ise diğer taraftan yapacak. Giriş ve çıkışlar iki farklı yönden yapılacak, tramvay yolu ise boş bırakılacak.

Beyoğlu Belediyesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bu yönde karar aldı. Polis ve zabıta ekiplerinin uyarıları da devam edecek."

Ankara'dan yayına bağlanan CNN Türk Muhabiri Mustafa Berber ise Başkent'te alınan önlemlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Tıpkı İstanbul Valiliği'nin almış olduğu karar gibi valilik kaymakamlıkları görevlendirdi. Şu anda Kızılay Meydanı'nda Güvenpark'ın içindeyiz. Kontroller park içerlerinde, bankların olduğu noktalarda gerçekleştiriliyor.

Çünkü henüz meydanlara giriş için bir kısıtlama yok. Kızılay da çok fazla giriş çıkış noktası olduğu için büyük bir meydan. Ve burada o sayının belirlenmesi bir hayli zor.

Pazar yerleri ve alışveriş merkezlerine girebilecek vatandaş sayısı belliydi ama buna ilişkin sıkın kontrol getirecek. Kızılay'a yakın olan Güvenpark gibi diğer parklarda buradaki polisler hem de belediyenin güvenliği tarafından kontrol edilmeye çalışılacak."

Anadolu Ajansı muhabiri Yusuf Şahbaz da İzmir'le ilgili alınan kararları şöyle aktardı:

"Geçtiğimiz pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla öğrendik aslında bu kararı. Gerek duyulması halinde parklarda, caddelerde meydanlarda yeterli sayıda insan alınacaktı. Burada da şu an Ankara'da olduğu gibi bir hazırlık yok ancak gerek görüldüğü takdirde ilçe veya il hıfzıssıhha kurullarının karar alması mümkün. Biz de şu an Konakta tarihi saat kulesinin bulunduğu meydandayız. Aslında burası İzmir'in en yoğun noktası, şu an bir sakinlik hakim. Burası kamu kurum ve kuruluşlarının kesişme noktası, ancak pandemi sonrası İzmirliler fazla uğramıyor. Kalabalıkları artması halinde önlem kararı alınabilir."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gelinini hastaneye götürürken yazılan radar cezasını iptal ettirdi
02 Aralık 2020 13:32		 '3 bine yakın engelli İŞKUR'un sağladığı hibeyle işinin sahibi oldu'
02 Aralık 2020 13:04
'Otobüs ve uçakla seyahatte, kuruldan izin almaya gerek yok'
02 Aralık 2020 12:56		 Bir ilimizde ekmekler artık ambalajsız satılamayacak
02 Aralık 2020 12:46
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün aşı gündemiyle toplanacak
02 Aralık 2020 12:34		 Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
02 Aralık 2020 12:14
Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor
02 Aralık 2020 11:42		 Dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize 'onarım' ve 'değer kaybı' cezası
02 Aralık 2020 11:40
İzmirli engelli psikolog, Kovid-19'u ikinci kez yendi
02 Aralık 2020 11:15		 Salgın sürecinde acil sağlık hizmetleri kapsamında taşınan hasta sayısı arttı
02 Aralık 2020 11:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:32 - Gelinini hastaneye götürürken yazılan radar cezasını iptal ettirdi13:28 - Bakan Selçuk'tan öğretmenlere seslendi: Ne istiyorsanız arkanızdayız13:24 - Kasımda en fazla ihracatı bu sektör yaptı13:20 - En etkili bilim insanları listesinde, rekor İTÜ'nün...13:16 - Ebelik hizmetleri iyileştirilirse her yıl 4,3 milyon hayat kurtarılabilir13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:08 - Teknik Direktör Rıza Çalımbay virüse yakalandı13:04 - '3 bine yakın engelli İŞKUR'un sağladığı hibeyle işinin sahibi oldu'13:01 - Örgüt kadroları irşat imamı Bahattin Karataş12:56 - 'Otobüs ve uçakla seyahatte, kuruldan izin almaya gerek yok'12:53 - Kahramanmaraş'ta inşaat alanında ceset bulundu12:51 - AYM savunması alınmadan verilen cezada 'hak ihlali var' dedi
12:49 - 'İrini Operasyonu, Türkiye'ye karşı bir araç olarak kullanıldı'12:48 - Kadın öğretmeni öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi12:46 - Bir ilimizde ekmekler artık ambalajsız satılamayacak12:43 - En etkili bilim insanları listesinde yer alan 857 Türk akademisyenin tam listesi12:38 - Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
12:36 - Valilikten İstiklal Caddesi hakkında tedbir kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı
MEB: LGS ve YKS'de öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı
'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'
Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı
Kadir Şeker yeni cezaevine nakledildi
Eski sevgilisinden olan bebeği, yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi
'Otobüs ve uçakla seyahatte, kuruldan izin almaya gerek yok'
26 bin kişi HIV pozitif
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geçen ayın enleri 1
aralık ayı sözlük puan sıralaması 7
Ekrem İmamoğlu'na suikast önlendi iddiası 2
30 Kasım 2020 temel hak ve özgürlüklerin gasp edilmesi 1
yemedim yedirdim giymedim giydirdim 2
masumlar apartmanı 1
2021 yılbaşı sokağa çıkma yasağı 1
sözlük yazarları aynı evde yaşasaydı 3
yeni normal 3
Nasılsınız fakirler 5
SON İLANLAR
Uzgörür Belediyesi Memur Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 10 İşçi Alacak
Konya Koski 16 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam