Valilikten İstiklal Caddesi hakkında tedbir kararı

İSTİKLAL CADDESİ'NE 7 BİN KİŞİ GİRİŞ YAPABİLECEK

CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk şu bilgileri paylaştı:

"İstiklal Caddesi'nde yarından itibaren önlemler alınmaya başlanıyor. Edindiğim bilgiye göre yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne 3 metre kareye 1 kişi düşecek. İstiklal Caddesi'nin girişinden tünel sonuna kadar, bu caddenin sonuna kadar toplamda 7 bin kişi olacak.

Drone'larla sık sık görüntü alınacak. Göz kararıyla bakılacak ve metrekare yöntemiyle. Drone'larla görüntü alınıp 3 metrekareye 1 kişinin düşmesi sağlanacak.

Önüne geçilemezse girişler kapatılacak. İstiklal Caddesi girişine bariyerler konulmuş. Şöyle bir planlamaya gidildi, yarın hayata geçmesi planlanıyor. İstiklal Caddesi'ne gelenler sağdan giriş yapacak, herkes bu yönden giriş yapacak. Çıkış yapacaklar ise diğer taraftan yapacak. Giriş ve çıkışlar iki farklı yönden yapılacak, tramvay yolu ise boş bırakılacak.

Beyoğlu Belediyesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bu yönde karar aldı. Polis ve zabıta ekiplerinin uyarıları da devam edecek."

Ankara'dan yayına bağlanan CNN Türk Muhabiri Mustafa Berber ise Başkent'te alınan önlemlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Tıpkı İstanbul Valiliği'nin almış olduğu karar gibi valilik kaymakamlıkları görevlendirdi. Şu anda Kızılay Meydanı'nda Güvenpark'ın içindeyiz. Kontroller park içerlerinde, bankların olduğu noktalarda gerçekleştiriliyor.

Çünkü henüz meydanlara giriş için bir kısıtlama yok. Kızılay da çok fazla giriş çıkış noktası olduğu için büyük bir meydan. Ve burada o sayının belirlenmesi bir hayli zor.

Pazar yerleri ve alışveriş merkezlerine girebilecek vatandaş sayısı belliydi ama buna ilişkin sıkın kontrol getirecek. Kızılay'a yakın olan Güvenpark gibi diğer parklarda buradaki polisler hem de belediyenin güvenliği tarafından kontrol edilmeye çalışılacak."

Anadolu Ajansı muhabiri Yusuf Şahbaz da İzmir'le ilgili alınan kararları şöyle aktardı:

"Geçtiğimiz pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla öğrendik aslında bu kararı. Gerek duyulması halinde parklarda, caddelerde meydanlarda yeterli sayıda insan alınacaktı. Burada da şu an Ankara'da olduğu gibi bir hazırlık yok ancak gerek görüldüğü takdirde ilçe veya il hıfzıssıhha kurullarının karar alması mümkün. Biz de şu an Konakta tarihi saat kulesinin bulunduğu meydandayız. Aslında burası İzmir'in en yoğun noktası, şu an bir sakinlik hakim. Burası kamu kurum ve kuruluşlarının kesişme noktası, ancak pandemi sonrası İzmirliler fazla uğramıyor. Kalabalıkları artması halinde önlem kararı alınabilir."