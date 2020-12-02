1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
 02 Aralık 2020 12:38
+Aa- Yazdır
Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Pervari ilçesi kırsalındaki Belenoluk köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Güvenlik korucularının da katıldığı operasyonda teröristlere ait 3 el bombası, 2 uzun namlulu silah ile teçhizat ve barınma malzemesi bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Örgüt kadroları irşat imamı Bahattin Karataş
02 Aralık 2020 13:01		 Başkent'te DEAŞ operasyonunda 18 kişiye gözaltı
02 Aralık 2020 10:46
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı adliyeye sevk edildi
02 Aralık 2020 10:32		 Trabzon'da FETÖ'nün sözde Vakfıkebir imamı yakalandı
02 Aralık 2020 10:30
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
02 Aralık 2020 09:34		 Terör örgütü PKK'ya IKBY'de tasfiye
02 Aralık 2020 09:11
Denizdeki haydutluğa FETÖ incelemesi
02 Aralık 2020 06:50		 FETÖ firarisi eski MİT mensubu Antalya'da yakalandı
01 Aralık 2020 19:47
Ankara Emniyeti'ni bombalayan pilotlar cezasız kalmadı
01 Aralık 2020 19:45		 ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
01 Aralık 2020 17:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:32 - Gelinini hastaneye götürürken yazılan radar cezasını iptal ettirdi13:28 - Bakan Selçuk'tan öğretmenlere seslendi: Ne istiyorsanız arkanızdayız13:24 - Kasımda en fazla ihracatı bu sektör yaptı13:20 - En etkili bilim insanları listesinde, rekor İTÜ'nün...13:16 - Ebelik hizmetleri iyileştirilirse her yıl 4,3 milyon hayat kurtarılabilir13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:08 - Teknik Direktör Rıza Çalımbay virüse yakalandı13:04 - '3 bine yakın engelli İŞKUR'un sağladığı hibeyle işinin sahibi oldu'13:01 - Örgüt kadroları irşat imamı Bahattin Karataş12:56 - 'Otobüs ve uçakla seyahatte, kuruldan izin almaya gerek yok'12:53 - Kahramanmaraş'ta inşaat alanında ceset bulundu12:51 - AYM savunması alınmadan verilen cezada 'hak ihlali var' dedi
12:49 - 'İrini Operasyonu, Türkiye'ye karşı bir araç olarak kullanıldı'12:48 - Kadın öğretmeni öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi12:46 - Bir ilimizde ekmekler artık ambalajsız satılamayacak12:43 - En etkili bilim insanları listesinde yer alan 857 Türk akademisyenin tam listesi12:38 - Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
12:36 - Valilikten İstiklal Caddesi hakkında tedbir kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı
MEB: LGS ve YKS'de öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı
'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'
Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı
Kadir Şeker yeni cezaevine nakledildi
Eski sevgilisinden olan bebeği, yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi
'Otobüs ve uçakla seyahatte, kuruldan izin almaya gerek yok'
26 bin kişi HIV pozitif
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trt dinle 1
Wuhan 5
güneş sistemini tartışan gençler 4
federasyondan aradılar 2
Ekrem İmamoğlu'na suikast önlendi iddiası 2
Böğürtlen 2
Heimlich manevrası 3
turpun büyüğü heybede 1
50 milyon aşının uygulanacak olması 1
ingiltere'nin pfizer ve biontech aşısını kullanmaya başlaması 1
SON İLANLAR
Uzgörür Belediyesi Memur Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 10 İşçi Alacak
Konya Koski 16 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam