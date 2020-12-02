Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
|02 Aralık 2020 12:38
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Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, Pervari ilçesi kırsalındaki Belenoluk köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Güvenlik korucularının da katıldığı operasyonda teröristlere ait 3 el bombası, 2 uzun namlulu silah ile teçhizat ve barınma malzemesi bulundu.
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