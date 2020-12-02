Örgüt kadroları irşat imamı Bahattin Karataş
|02 Aralık 2020 13:01
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- Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ), güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine kimin geçeceği sorusu, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul üyeleri"ne çevirdi.
FETÖ'nün "başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen bu kurul üyelerinden biri de Bahattin Karataş.
AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgiye göre Karataş, 1980'li yılların sonunda Ankara Maltepe Dershanesinde müdürlük yaptı.
Örgütün üst kurulunda görevli olan Karataş, daha sonra FETÖ adına sözde Güneydoğu Bölge sorumluluğu, Ankara imam yardımcılığı ve Van imamlığı görevlerini yürüttü.
Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den aldığı talimatları yurt dışındaki örgüt üyelerine aktaran Karataş, bir dönem Avusturya imamlığı da yaptı.
Darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasının iddianamesine göre, Karataş'ın örgüt içerisindeki son görevi ise istişare heyeti üyeliği ve örgüt kadroları irşat imamlığı oldu.
- Gülen'in çekirdek kadrosunda
FETÖ'nün eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir, Bahattin Karataş'ın Şanlıurfalı olduğunu, İstanbul'da ikamet ettiği zaman diliminde Doğu ve Güneydoğu'dan gelen insanlarla alakalı birimin imamı olduğunu anlattı.
Özdemir'e göre Karataş, örgütün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi temsilciliği de yaptı ve başyüceler kurulunda bulundu.
Bir dönem FETÖ içinde yer alan Ahmet Keleş de Karataş'ın, elebaşı Fetullah Gülen'in İzmir'e geldiğinde ilk oluşturduğu çekirdek kadroda yer aldığını beyan etti. Keleş'e göre Karataş, yurt dışı okullarından sorumluydu ve dış ülkelerle koordineyi sağlıyordu.
Gizli tanık "Kasırga" da Karataş'ı, elebaşı Gülen'in son derece güvendiği ve gizliliğine riayet eden kişileri arasında gösterdi.
Ekrem Dumanlı, Mustafa Yeşil, Ahmet Kara, Şerif Ali Tekalan, Hüseyin Kara, İbrahim Kocabıyık, Necdet İçel, Bahattin Karataş, Abdullah Aymaz, Naci Tosun gibi isimlerden oluşan bir konseyin bulunduğunu anlatan gizli tanık "Kasırga", konseyde bulunan bu isimlerin 30-40 yıldır bu misyonu üstlendiklerini ve Gülen'in Türkiye ve dünyadaki bütün işlerini bu konseyde bulunanlar aracılığıyla yürüttüğünü bildirdi.
- FETÖ çatı davasının firari sanığı
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasının firari sanıkları arasında elebaşı Gülen ile birlikte Bahattin Karataş da bulunuyor.
İddianamede, Karataş'ın, "Anayasayı ihlale teşebbüs etmek" ve "hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra çeşitli suçlardan 132 yıl bir aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Karataş, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle "kırmızı kategori"de yer alıyor.
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