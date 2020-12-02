1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ebelik hizmetleri iyileştirilirse her yıl 4,3 milyon hayat kurtarılabilir

Ebeliğe, 2035 yılına kadar uygun biçimde yatırım yapılması halinde dünyada her sene 4,3 milyon hayatın kurtarılabileceği bildirildi.
 02 Aralık 2020 13:16
+Aa- Yazdır
Ebelik hizmetleri iyileştirilirse her yıl 4,3 milyon hayat kurtarılabilir

Ebeliğe, 2035 yılına kadar uygun biçimde yatırım yapılması halinde dünyada her sene 4,3 milyon hayatın kurtarılabileceği bildirildi.

Independent'ın haberine göre, ebeliğin standartlarının iyileştirilmesinin getirilerine ilişkin araştırmanın sonuçları "The Lancet Global Health" dergisinde yayımlandı.

Araştırma, 2035 yılına kadar ebelerin sayısının artırılması, eğitimleri, yetiştirme programları ve çalışma koşullarının revize edilmesi halinde gebelikte anne ile yeni doğan ölümlerinin ve düşüklerin üçte ikisinin önüne geçilebileceğini, her yıl 4,3 milyon canın kurtarılabileceğini ortaya koydu.

Çalışmanın lideri Dr. Andrea Nove, düşük ve orta gelirli ülkelerde gebelik hizmetlerinin iyileştirmesinin önünde birçok engelin bulunduğuna işaret ederek bunları, kalifiye ebelerin eşit dağılımının sağlanmaması, ulaşım koşullarının zorluğu, teçhizat sıkıntısı ve halkın güvensizliği olarak sıraladı.

Dundee Üniversitesinde ana sağlığı uzmanı ebe Profesör Mary Renfrew, bulguların, ebelik bakımının kalitesinin, ölümlerin önüne geçtiğine ilişkin kanıtı güçlendirdiğini değerlendirmesini yaptı.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce her yıl 2,8 milyon gebe kadın ve yeni doğanın genellikle önlenebilir sebeplerle hayatını kaybettiği ifade ediliyordu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Nöbet tutan anneden çocukları dağa kaçırılan ailelere 'gelin korkmayın' çağrısı
02 Aralık 2020 12:15		 Keçi sütü içerisinde Kovid-19'a karşı etkili protein keşfedildi
02 Aralık 2020 12:10
Hamile kadınlar yolların kapanma riskine karşı 'anne oteli'nde misafir ediliyor
02 Aralık 2020 11:42		 Bilim Kurulu Üyesi'nden 'Aşıya kadar tedbire devam' uyarısı
02 Aralık 2020 11:37
Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı
02 Aralık 2020 11:02		 150 bin lira teklif ettiler 44 yıllık Murat 124'ü vermedi
02 Aralık 2020 10:24
'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'
02 Aralık 2020 09:37		 Grip, virüs ve kanserden koruyor! Bu ara bol bol tüketin
02 Aralık 2020 09:30
Tekirdağ Milletvekili Aygun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
02 Aralık 2020 09:12		 Konyalı gençlerin güneş sistemini tartışması sosyal medya'da gündem oldu
02 Aralık 2020 09:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:32 - Gelinini hastaneye götürürken yazılan radar cezasını iptal ettirdi13:28 - Bakan Selçuk'tan öğretmenlere seslendi: Ne istiyorsanız arkanızdayız13:24 - Kasımda en fazla ihracatı bu sektör yaptı13:20 - En etkili bilim insanları listesinde, rekor İTÜ'nün...13:16 - Ebelik hizmetleri iyileştirilirse her yıl 4,3 milyon hayat kurtarılabilir13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:08 - Teknik Direktör Rıza Çalımbay virüse yakalandı13:04 - '3 bine yakın engelli İŞKUR'un sağladığı hibeyle işinin sahibi oldu'13:01 - Örgüt kadroları irşat imamı Bahattin Karataş12:56 - 'Otobüs ve uçakla seyahatte, kuruldan izin almaya gerek yok'12:53 - Kahramanmaraş'ta inşaat alanında ceset bulundu12:51 - AYM savunması alınmadan verilen cezada 'hak ihlali var' dedi
12:49 - 'İrini Operasyonu, Türkiye'ye karşı bir araç olarak kullanıldı'12:48 - Kadın öğretmeni öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi12:46 - Bir ilimizde ekmekler artık ambalajsız satılamayacak12:43 - En etkili bilim insanları listesinde yer alan 857 Türk akademisyenin tam listesi12:38 - Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
12:36 - Valilikten İstiklal Caddesi hakkında tedbir kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı
MEB: LGS ve YKS'de öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı
'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'
Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı
Kadir Şeker yeni cezaevine nakledildi
Eski sevgilisinden olan bebeği, yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi
'Otobüs ve uçakla seyahatte, kuruldan izin almaya gerek yok'
26 bin kişi HIV pozitif
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geçen ayın enleri 1
aralık ayı sözlük puan sıralaması 7
Ekrem İmamoğlu'na suikast önlendi iddiası 2
30 Kasım 2020 temel hak ve özgürlüklerin gasp edilmesi 1
yemedim yedirdim giymedim giydirdim 2
masumlar apartmanı 1
2021 yılbaşı sokağa çıkma yasağı 1
sözlük yazarları aynı evde yaşasaydı 3
yeni normal 3
Nasılsınız fakirler 5
SON İLANLAR
Uzgörür Belediyesi Memur Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 10 İşçi Alacak
Konya Koski 16 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam