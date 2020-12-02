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Gelinini hastaneye götürürken yazılan radar cezasını iptal ettirdi

Kahramanmaraş'ta rahatsızlanan gelinini hastaneye götürürken hız sınırını aşarak radara yakalanan Mehmet Kaba, hastane kayıtlarıyla cezaya itiraz etti. Mahkeme, Kaba'nın hasta taşımasından dolayı üstünlüğü olduğunu belirterek trafik cezasını iptal etti.
 02 Aralık 2020 13:32
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Gelinini hastaneye götürürken yazılan radar cezasını iptal ettirdi

Kahramanmaraş'ta rahatsızlanan gelinini hastaneye götürürken hız sınırını aşarak radara yakalanan Mehmet Kaba, hastane kayıtlarıyla cezaya itiraz etti. Mahkeme, Kaba'nın hasta taşımasından dolayı üstünlüğü olduğunu belirterek trafik cezasını iptal etti.

Olay, 7 Ağustos'ta Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda meydana geldi. Mehmet Kaba, rahatsızlanan gelinini hafif ticari aracıyla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Birkaç gün sonra Mehmet Kaba'nın evine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce trafik cezası geldi. Hız sınırı 70 kilometre olan yolda 96 kilometreyle gittiği radar tarafından tespit edilen Kaba, erken ödeme ile 448 liraya düşen trafik cezasını ödedi.

Mehmet Kaba daha sonra cezanın iptal edilip, yaptığı ödemenin iadesi için Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Kaba, itirazında radara yakalandıktan 14 dakika sonra hastanede olduğunu gösteren hasta kaydı ile hasta hakkındaki tanı ve tedavisini gösteren uzman hekim yazısını da mahkemeye sundu. Emniyet ise yolda radarla hız kontrolünün yapıldığını gösteren tabelalar olduğunu belirterek itirazın reddedilmesini istedi.

İtirazı değerlendiren hakim, hastane kayıt belgesi ile doktor yazısını dikkate alarak Mehmet Kaba'nın zaruri nedenden dolayı hız sınırını ihlal ettiğini, 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nun 71'nci maddesindeki geçiş üstünlüğü şartını yerine getirdiğini, bu nedenle idari yaptırım kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, cezanın iptaline karar verdi.
DHA
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