Karnı acıkan vatandaşlar sokağa döküldü
Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri paket servis haricinde hizmet veremeyince vatandaşlar karınlarını sokak köşelerinde doyurmaya başladı.
|02 Aralık 2020 13:48
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Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri paket servis haricinde hizmet veremeyince vatandaşlar karınlarını sokak köşelerinde doyurmaya başladı.
Yasaktan mekanların içinde yemeklerini yiyemeyen ve paket olarak alan vatandaşlar, karınlarını soğuk hava rağmen sokaklarda doyuruyor. Eskişehir kent merkezinin ara sokaklarında kaydedilen görüntülerde, birçok vatandaşın maske ve sosyal mesafe kuralını da ihlal ettiği de gözleniyor
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