Ünlülerin sörf eğitmeni Talat Aşıkoğlu virüse yenildi
|02 Aralık 2020 13:54
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Çağla Kubat Windsurf Kulübü'nde eğitmenlik yapan Talat Aşıkoğlu (48), corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Aynı zamanda TYF (Türkiye Yelken Federasyonu) Slalom Komitesi Üyesi de olan Aşıkoğlu bir aydan bu yana Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu. Windsurf 2019 Türkiye Ligi Masterlar Şampiyonu, evli ve bir erkek çocuk babası Aşıkoğlu'nun ölümü yelken dünyasında büyük üzüntüye yol açtı.
Acı haberin duyulmasından sonra Çağla Kubat hem iş hem de çocukluk arkadaşının ardından şöyle konuştu: "Genc,lik anılarımda hep o var, Windsurf kariyerimde kendimi gelis,tirdig^im yıllarda o hep yanımda, Jimmy ile Windsurf okulumuzu bir spor kulubune donus,turme yolculug^umuzun bas,kahramanı yine o, olimpik sınıf ic,in c,alıs,malara yine beraber bas,lamıs,tık..Peki ya s,imdi onsuz nasıl olacak...bilmiyorum ama tek bildig^im sadece biz deg^il dokundug^u bir dolu kuc,uk kalp de onu hic, unutmayacak... Windsurf sporuna yaptıg^ı katkılar hep hatırlanacak...huzur ic,inde uyu benim can dostum..."
Tan Sağtürk de mesajında, "Ahh Talat. Benim sırdaş dostum. Çok erkendi henüz. Bizi bırakıp gittin. Melek yüzlü arkadaşım. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Didem Şarman ise mesajında, "Talat Aşıkoglu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü içindeyim. Covid 19 yok diyenlere! Gencecik bir insanı kaybettik. Kaybettik derken bile inanamıyorum"
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