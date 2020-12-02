Samsun'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı
|02 Aralık 2020 14:07
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Samsun merkezli 3 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü, ankesörlü telefonlardan ardışık, tekil arandıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Samsun, Sivas ve Muş illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf, açıkta ve emekli askeri personelin de bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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